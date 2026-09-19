Vaš telefon radi bez greške, ali da li je i dalje bezbjedan?

Više od 1,5 milijardi Android telefona širom svijeta koristi verzije sistema koje više ne dobijaju bezbjednosne zakrpe. Iako uređaji rade bez problema, rizik raste jer popularni modeli poput Google Pixel 6 i Samsung Galaxy S22 uskoro trajno ostaju bez zaštite.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Lisa Fotios

Činjenica da pametni telefon godinama nakon kupovine radi bez ikakvih problema ne znači da je on i dalje bezbjedan. Najnoviji podaci koje je analizirao Cybernews pokazuju da u avgustu 2026. godine svega 56,7% aktivnih Android telefona pokreće verziju sistema koja i dalje dobija zvaničnu podršku, odnosno Android 14 ili noviju verziju. Prije dvije godine taj udeo iznosio je oko 65,5%.

Kraj bezbjednosne podrške za korisnike uglavnom prolazi neprimjetno. Telefoni nastavljaju da funkcionišu sasvim normalno, aplikacije rade i uređaji se povezuju na internet. Međutim, korisnici nemaju očigledan znak da novootkriveni propusti u operativnom sistemu više neće biti ispravljani, čime se rizik vremenom drastično povećava. Nova ranjivost u Androidu otkriva se svakog mjeseca, a Google je samo u septembarskom bezbjednosnom ažuriranju ispravio više kritičnih propusta koji omogućavaju izvršavanje koda na daljinu bez ikakve interakcije korisnika.

Kraj podrške za Pixel 6 i Galaxy S22 seriju

Među uređajima kojima se bliži kraj podrške nalaze se i modeli koji se teško mogu smatrati tehnološki zastarjelim. Tako bi Google Pixel 6 i Pixel 6 Pro trebali prestati da dobijaju bezbjednosna ažuriranja već 1. oktobra 2026. godine.

Kada je riječ o Samsung uređajima, kraj podrške za Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra očekuje se u februaru sljedeće godine, a na listi onih kojima ističe podrška nalaze se i modeli Galaxy S21 FE 5G, kao i popularni Galaxy A14 5G.

Kako provjeriti status telefona?

Dužina bezbjednosne podrške godinama je bila jedna od slabijih tačaka Android ekosistema. Iako proizvođači danas obećavaju znatno dužu podršku za nove modele, veliki broj telefona u upotrebi potiče iz vremena kraćih ciklusa ažuriranja. Situaciju dodatno komplikuje to što sami proizvođači određuju koliko dugo će isporučivati ažuriranja za pojedine modele, pa dva telefona slične starosti ne moraju istovremeno ostati bez zakrpa.

Zato za provjeru statusa uređaja nije dovoljno samo pogledati verziju Androida koju koristite godinama. Mnogo važniji podatak je datum posljednjeg bezbjednosnog ažuriranja, koji se može provjeriti u podešavanjima sistema, kao i zvanični period podrške koji je proizvođač obećao za konkretan model.

Telefon koji više ne dobija zakrpe neće automatski biti hakovan čim podrška prestane, ali što duže ostaje u upotrebi bez novih bezbjednosnih ažuriranja, to se povećava broj poznatih ranjivosti za koje na tom uređaju nikada neće stići ispravka.