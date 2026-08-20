Zaboravite na komplikovana rješenja: Evo kako najlakše prebaciti podatke sa telefona na telefon

ilo da koristite Android ili iPhone, postoji besplatno, izuzetno brzo i potpuno bezbjedno rješenje koje bežično prebacuje vaše podatke bez obzira na to koji operativni sistem koristi osoba pored vas.

Izvor: Ilija Baošić

Želite da prebacite stotine fotografija, veliki video ili dokument na drugi telefon? Ne morate da koristite kabl, namjenske sajtove, a još manje aplikacije za dopisivanje koje mogu da degradiraju kvalitet sadržaja. Postoji mnogo bolji način i radi između gotovo svih uređaja i potpuno je bezbjedan i besplatan.

Ako tražite odgovor na pitanje "kako poslati podatke sa telefona na telefon", odmah vam možemo reći da najlakše rješenje zavisi od uređaja koje koristite. AirDrop je odličan za Apple uređaje, dok Android korisnici na raspolaganju imaju Quick Share.

Međutim, stvari postaju komplikovanije kada podatke treba prebaciti između Android-a i iPhone-a.

Iako neki modeli danas imaju Quick Share koji je obogaćen AirDrop podrškom, njihov broj je još uvijek premali i ovu metodu ne možemo svima preporučiti. Zato, dok podrška ne postane široko rasprostranjena, najbolja rješenja ostaju ona univerzalna.

Upravo tu na scenu stupa LocalSend. Ova besplatna aplikacija otvorenog koda funkcioniše kao univerzalno rješenje i radi na svim sistemima (Androidu, iOS, Windows, macOS i Linux). Ne zahtijeva pravljenje naloga, dodavanje kontakata niti internet, jer podatke šalje direktno kroz lokalnu mrežu.

Kako se koristi LocalSend:

Instalirajte i otvorite aplikaciju LocalSend na oba uređaja.

na oba uređaja. Povežite oba uređaja na istu Wi-Fi mrežu (ili uključite mobilni hotspot na jednom telefonu i povežite drugi).

(ili uključite mobilni hotspot na jednom telefonu i povežite drugi). Na uređaju sa kog šaljete izaberite opciju "Send" , označite fotografije, video zapise ili fajlove, a zatim na ekranu dodirnite ime drugog uređaja koji se automatski pojavio.

, označite fotografije, video zapise ili fajlove, a zatim na ekranu dodirnite ime drugog uređaja koji se automatski pojavio. Alternativno, u File Exploreru ili galeriji možete izabrati željene fajlove, a zatim tapnuti na dugme "Share" , gdje ćete pronaći i LocalSend kao opciju.

ili galeriji možete izabrati željene fajlove, a zatim tapnuti na dugme , gdje ćete pronaći i kao opciju. Na drugom uređaju pritisnite "Accept" i preuzimanje počinje odmah, maksimalnom brzinom bez gubitka kvaliteta.

Izvor: Ilija Baošić

Za slanje unutar istog tabora AirDrop i Quick Share ostaju najbrži izbor, ali za bilo kakvo kombinovanje Androida, iPhone-a i računara, LocalSend je najpouzdanije rješenje koje vredi imati na telefonu.