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Od Nokije do "Matrix" telefona: Provjerite da li vam u fioci leži uređaj čija cijena vrtoglavo raste

Od Nokije do "Matrix" telefona: Provjerite da li vam u fioci leži uređaj čija cijena vrtoglavo raste

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Ako negdje u kući još čuvate staru Nokiju, možda je vrijeme da provjerite šta ste zapravo ostavili u fioci.

Stara Nokia može da vrijedi 3.000 evra: Provjerite fioke Izvor: Photology1971/Shutterstock

Telefoni koje smo nekada koristili kao svakodnevne uređaje danas mogu biti zanimljivi kolekcionarima, a pojedini modeli dostižu cijenu od nekoliko stotina, pa čak i nekoliko hiljada evra.

Retro mobilni telefoni poslednjih godina sve više privlače pažnju kolekcionara. Posebno su traženi modeli koji su bili popularni devedesetih i početkom dvehiljaditih, ali i oni koji su proizvedeni u malim količinama ili su ostali sačuvani u originalnom stanju.

Boyolali, Indonesia - May 22,2025 : Vintage Nokia 8110 "Matrix" slider mobile phone held in hand. Rare retro cellular tech with iconic curved design and antenna, isolated on white background
Izvor: Aji Andriyanto/Shutterstock

Nokia 3310 i dalje ima svoju cijenu

Nokiju 3310 vjerovatno ne treba posebno da predstavljamo. Telefon koji je prvi put predstavljen 2000. godine postao je jedan od najpoznatijih mobilnih uređaja svih vremena, između ostalog i zbog reputacije praktično neuništivog telefona i dugog trajanja baterije.

Ako imate potpuno novu Nokiju 3310 u originalnoj kutiji, danas bi mogla da vrijedi između 200 i 300 evra.

Popularnost ovog modela bila je tolika da je 2017. godine predstavljena i moderna verzija zasnovana na originalnom telefonu.

Zašto stare Nokije ponovo vrijede?

Razlog nije samo nostalgija. Kod kolekcionarskih telefona cijenu određuje kombinacija nekoliko faktora: rijetkost modela, stanje uređaja, originalno pakovanje, funkcionalnost i potražnja među kolekcionarima.

Zbog toga telefon koji je godinama stajao u fioci može biti mnogo zanimljiviji od istog modela koji je intenzivno korišćen i ima ogrebotine, oštećenja ili nedostajuću opremu.

Tržište retro telefona danas obuhvata različite modele Nokije, Motorole, Sony Ericssona i drugih proizvođača, a interesovanje za njih dodatno je poraslo zahvaljujući trendu vintage tehnologije i "digitalnog detoksa", piše Chip.de. 

Nokia 8810 može da donese do 650 evra

Još jedan model koji bi mogao da bude zanimljiv kolekcionarima jeste Nokia 8810, predstavljena 1996. godine.

Telefon je u svoje vreme privlačio pažnju kliznim poklopcem koji je štitio tastaturu, ali je istovremeno služio i za javljanje na pozive. Bio je namijenjen prvenstveno poslovnim korisnicima i izdvajao se malim dimenzijama i težinom.

Danas se polovni primerci mogu prodavati za 250 do 650 evra, dok su se za ovaj model u određenim slučajevima postizale i cijene blizu 1.000 evra.

Telefon iz "Matrixa" danas vrijedi oko 1.000 evra

Ako ste gledali "Matrix", možda ćete prepoznati sljedeći telefon. Riječ je o Samsungu SPH-N270 iz 2003. godine, modelu koji se pojavio u filmu. Njegov upečatljiv oblik i zelene brojke na ekranu savršeno su se uklopili u estetiku naučnofantastičnog filma.

Danas je ovaj Samsung pravi kolekcionarski predmet, pre svega zato što ga je teško pronaći. Vrijednost mu se kreće oko 1.000 evra, što je više nego dvostruko u odnosu na njegovu prvobitnu prodajnu cijenu.

Nokia 8800 Sirocco

Nokia 8800 Sirocco, predstavljena 2007. godine, bila je jedan od elegantnijih telefona svog vremena. Kućište od nerđajućeg čelika i premium izgled izdvajali su ga od tadašnjih mobilnih telefona, a model je bio dostupan u više boja, uključujući i zlatnu.

Sirocco je svojevremeno dostizao cijenu od nekoliko hiljada evra. Danas se, međutim, za ovaj model uglavnom može dobiti između 250 i 700 evra. Ipak, njegova kolekcionarska vrijednost bi u budućnosti mogla ponovo da poraste.

Najveći "jackpot" krije se u prvoj generaciji iPhonea

Ipak, najveću vrijednost među telefonima pomenutim u ovoj priči nema Nokia, već prvi iPhone. Ako negde imate potpuno nov i neotvoren iPhone 2G sa 4 GB memorije, možda posjedujete veoma vrijedan kolekcionarski primjerak.

Takvi uređaji na kolekcionarskom tržištu mogu dostići petocifrene iznose, što ih čini daleko vrednijim od većine starih telefona.

Zato, prije nego što sljedeći put odlučite da raščistite fioku sa starom elektronikom, provjerite šta se u njoj nalazi. Telefon koji vam je nekada bio samo zastarjeli uređaj danas bi mogao da bude zanimljiv kolekcionarima.

Napomena: navedene cijene su okvirne i zavise od stanja telefona, originalnog pakovanja, očuvanosti i potražnje na kolekcionarskom tržištu.

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Tagovi

mobilni telefoni telefon telefoni kolekcionarstvo retro

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