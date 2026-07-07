Ovim telefonima uskoro ističe podrška: Provjerite da li je vaš na listi do 2027. godine

Bezbjednosna ažuriranja štite vaše podatke, ali ne traju zauvijek. Vaš telefon možda uskoro više neće dobijati važna ažuriranja. Provjerite koji Samsung, iPhone, Pixel i Motorola modeli ulaze u posljednju godinu podrške.

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Kupovina novog pametnog telefona za većinu ljudi počinje potragom za što povoljnijom ponudom. Akcije, sezonska sniženja i specijalne ponude često djeluju veoma primamljivo, posebno kada se na popustu nađu modeli sa dobrim specifikacijama. Međutim, niža cijena ne znači uvijek i bolju kupovinu, jer postoji jedan detalj koji mnogi korisnici zanemare, a koji može biti važniji od količine memorije, kamere ili procesora.

Prije nego što se odlučite za određeni uređaj, vrijedi provjeriti koliko dugo će proizvođač nastaviti da ga podržava softverskim ažuriranjima. Telefon kojem se bliži kraj zvanične podrške uskoro će prestati da dobija nove verzije operativnog sistema, ali i bezbjednosne zakrpe koje štite uređaj od novootkrivenih ranjivosti. Zbog toga naizgled povoljna kupovina može vrlo brzo postati loša investicija.

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Zašto su redovna ažuriranja važna

Mobilni telefoni danas predstavljaju mnogo više od uređaja za pozive i poruke. Na njima se nalaze bankarske aplikacije, poslovni nalozi, elektronska pošta, fotografije, video-snimci, dokumenta i veliki broj ličnih podataka koji su svakodnevno dostupni korisniku. Upravo zbog toga bezbjednosna ažuriranja imaju ključnu ulogu u zaštiti privatnosti i podataka.

Iako obavještenja o novim verzijama sistema često stižu u trenutku kada nam najmanje odgovaraju, njihovo instaliranje nije samo preporuka već važan korak u očuvanju bezbjednosti uređaja. Svako novo ažuriranje ispravlja propuste koje stručnjaci i istraživači redovno pronalaze u operativnom sistemu, smanjujući mogućnost zloupotrebe od strane sajber kriminalaca.

Kada proizvođač prekine podršku za određeni model, otkrivene ranjivosti više se neće ispravljati. Telefon će nastaviti da radi kao i do tada, ali će vremenom postajati sve izloženiji bezbjednosnim rizicima, naročito ako se koristi za mobilno bankarstvo, plaćanje ili čuvanje osjetljivih podataka.

sajber kriminal

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Šta se dešava kada proizvođač prekine podršku

Prestanak zvanične podrške ne znači da će telefon odmah postati neupotrebljiv. Uređaj će i dalje moći da obavlja osnovne funkcije poput poziva, slanja poruka i korišćenja većine aplikacija, ali će ostati bez novih verzija operativnog sistema i bezbjednosnih zakrpa koje štite od novootkrivenih prijetnji.

Kako vrijeme bude prolazilo, posledice će postajati sve primjetnije. Pojedine aplikacije će postepeno prestati da podržavaju starije verzije Androida ili iOS-a, nove funkcije sistema više neće biti dostupne, a kompatibilnost sa modernim servisima može početi da opada. Istovremeno, programeri će svoje aplikacije sve više prilagođavati novijem hardveru, zbog čega će korisničko iskustvo na starijim uređajima postajati sve slabije.

Zbog toga pri kupovini nije dovoljno gledati samo trenutne performanse telefona. Jednako je važno razmišljati o tome koliko će uređaj ostati bezbjedan, funkcionalan i podržan u narednim godinama.

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Kako različiti proizvođači određuju trajanje podrške

Dužina softverske podrške razlikuje se od proizvođača do proizvođača, pa upravo taj podatak može biti jedan od ključnih faktora prilikom kupovine. Posljednjih godina vodeće kompanije značajno su produžile period tokom kojeg objavljuju ažuriranja, što korisnicima omogućava da telefone koriste duže bez većih bezbjednosnih ili funkcionalnih ograničenja.

Samsung, na primjer, za svoje najskuplje Galaxy modele obezbjeđuje do sedam godina bezbjednosnih i sistemskih ažuriranja. Telefoni srednje klase uglavnom imaju podršku u trajanju od pet do šest godina, dok budžetski modeli najčešće dobijaju oko četiri godine ažuriranja. Sličan trend prate i drugi veliki proizvođači, pa se danas period softverske podrške sve češće smatra jednako važnim kao kvalitet kamere, procesora ili trajanje baterije.

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Koji Samsung modeli ostaju bez ažuriranja

Samsung Galaxy A14 (predstavljen u maju 2023.) - Android ažuriranja završena u maju 2025, bezbjednosna ažuriranja do maja 2027.

- Android ažuriranja završena u maju 2025, bezbjednosna ažuriranja do maja 2027. Samsung Galaxy A54 5G (predstavljen u martu 2023.) - Android ažuriranja do marta 2027, bezbjednosna ažuriranja do maja 2027.

- Android ažuriranja do marta 2027, bezbjednosna ažuriranja do maja 2027. Samsung Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra (predstavljeni u februaru 2023.) - Android ažuriranja do februara 2027, bezbjednosna ažuriranja do februara 2028.

- Android ažuriranja do februara 2027, bezbjednosna ažuriranja do februara 2028. Samsung Galaxy Z Fold4 i Z Flip4 (predstavljeni u avgustu 2022.) - Android ažuriranja do avgusta 2026, bezbjednosna ažuriranja do avgusta 2027.

- Android ažuriranja do avgusta 2026, bezbjednosna ažuriranja do avgusta 2027. Samsung Galaxy A53 5G (predstavljen u aprilu 2022.) - Android ažuriranja završena u aprilu 2026, bezbjednosna ažuriranja do aprila 2027.

- Android ažuriranja završena u aprilu 2026, bezbjednosna ažuriranja do aprila 2027. Samsung Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra (predstavljeni u februaru 2022.) - Android ažuriranja završena u februaru 2026, bezbednosna ažuriranja do februara 2027.

- Android ažuriranja završena u februaru 2026, bezbednosna ažuriranja do februara 2027. Samsung Galaxy S21 FE 5G (predstavljen u januaru 2022.) - Android ažuriranja završena u januaru 2026, bezbjednosna ažuriranja do januara 2027.

- Android ažuriranja završena u januaru 2026, bezbjednosna ažuriranja do januara 2027. Samsung Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 (predstavljeni u avgustu 2021.) - Android ažuriranja završena u avgustu 2025, bezbjednosna ažuriranja do avgusta 2026.

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Koliko traju ažuriranja na Google Pixel

Google je posljednjih godina značajno unapredio svoju politiku softverske podrške za Pixel telefone, svrstavajući se među proizvođače koji nude najduži period ažuriranja na tržištu. Počevši od serije Pixel 8, korisnici mogu da računaju na čak sedam godina novih verzija Androida, bezbjednosnih zakrpa i drugih važnih softverskih unapređenja.

Stariji Pixel modeli uglavnom imaju do pet godina zvanične podrške, što je i dalje iznad proseka koji je godinama bio standard u Android svijetu. Produženjem perioda ažuriranja Google korisnicima omogućava da svoje uređaje koriste duže, uz veću bezbjednost, bolje performanse i pristup najnovijim funkcijama operativnog sistema.

Google Pixel modeli kojima podrška ističe do kraja 2027. godine:

Google Pixel 7 Pro (predstavljen u oktobru 2022.) - kraj podrške u oktobru 2027.

- kraj podrške u oktobru 2027. Google Pixel 7 (predstavljen u oktobru 2022.) - kraj podrške u oktobru 2027.

- kraj podrške u oktobru 2027. Google Pixel 6a (predstavljen u julu 2022.) - kraj podrške u julu 2027.

- kraj podrške u julu 2027. Google Pixel 6 Pro (predstavljen u oktobru 2021.) - kraj podrške u oktobru 2026.

- kraj podrške u oktobru 2026. Google Pixel 6 (predstavljen u oktobru 2021.) - kraj podrške u oktobru 2026.

Modeli Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4 i Pixel 5 već više ne dobijaju nova ažuriranja.

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Motorola ima drugačiji pristup

Motorola je godinama zaostajala za vodećim proizvođačima kada je riječ o dužini softverske podrške. Većina njenih telefona dobijala je bezbjednosna ažuriranja dvije do tri godine, dok su korisnici u pravilu mogli da očekuju samo jedno veliko ažuriranje Android operativnog sistema, što je bilo znatno manje u poređenju sa konkurencijom.

Tokom 2026. godine kompanija je unaprijedila svoju politiku ažuriranja za novije modele i produžila period softverske podrške, pokazujući da želi da prati trendove na tržištu. Ipak, uprkos tim promjenama, Motorola i dalje u većini segmenata ne nudi jednako dug period podrške kao Samsung i Google, koji svojim najnovijim uređajima obezbjeđuju ažuriranja i do sedam godina.

Motorola modeli kojima podrška ističe do kraja 2027. godine:

Moto G (predstavljen u decembru 2024.) - kraj podrške u decembru 2027.

- kraj podrške u decembru 2027. Moto G Stylus 5G (predstavljen u maju 2024.) - kraj podrške u maju 2027.

- kraj podrške u maju 2027. Motorola Edge 2024 (predstavljen u maju 2024.) - kraj podrške u maju 2027.

- kraj podrške u maju 2027. Moto G Power 5G (predstavljen u maju 2024.) - kraj podrške u martu 2027.

- kraj podrške u martu 2027. Moto G 5G (predstavljen u martu 2024.) - kraj podrške u martu 2027.

- kraj podrške u martu 2027. Moto G Play (predstavljen u januaru 2024.) - kraj podrške u januaru 2027.

- kraj podrške u januaru 2027. Motorola Razr (predstavljen u septembru 2023.) - kraj podrške u septembru 2027.

- kraj podrške u septembru 2027. Motorola Razr+ (predstavljen u junu 2023.) - kraj podrške u junu 2027.

- kraj podrške u junu 2027. Motorola Edge+ (predstavljen u maju 2023.) - kraj podrške u maju 2027.

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Apple-ov pristup podršci

Za razliku od većine proizvođača Android telefona, Apple ne objavljuje unaprijed precizno koliko dugo će pojedini iPhone modeli dobijati softverska ažuriranja. Umesto fiksnog vremenskog okvira, kompanija koristi interne kategorije poput „vintage“ i „obsolete“, koje označavaju faze životnog ciklusa uređaja i nivo podrške koji korisnici mogu da očekuju.

U praksi, iPhone uređaji spadaju među telefone sa najdužom softverskom podrškom na tržištu. Većina modela dobija nova iOS ažuriranja između pet i sedam godina od predstavljanja, a uz njih redovno stižu i bezbednosne zakrpe koje produžavaju vijek trajanja uređaja i omogućavaju korisnicima da duže koriste najnovije funkcije operativnog sistema.

Apple modeli kojima se bliži kraj softverske podrške:

iPhone SE (2020) - očekuje se da će posljednje veliko ažuriranje dobiti sa iOS 27.

- očekuje se da će posljednje veliko ažuriranje dobiti sa iOS 27. iPhone 11 - očekuje se da će posljednje veliko ažuriranje dobiti sa iOS 27.

- očekuje se da će posljednje veliko ažuriranje dobiti sa iOS 27. iPhone 11 Pro - očekuje se da će posljednje veliko ažuriranje dobiti sa iOS 27.

- očekuje se da će posljednje veliko ažuriranje dobiti sa iOS 27. iPhone 11 Pro Max - očekuje se da će posljednje veliko ažuriranje dobiti sa iOS 27.

- očekuje se da će posljednje veliko ažuriranje dobiti sa iOS 27. iPhone 12 serija - prema trenutnim procenama trebalo bi da dobija ažuriranja još nekoliko godina.

- prema trenutnim procenama trebalo bi da dobija ažuriranja još nekoliko godina. iPhone 13 serija - prema trenutnim procjenama trebalo bi da dobija ažuriranja još nekoliko godina.

Apple Intelligence funkcije dostupne su samo na modelima iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max i novijim uređajima.

Apple je tokom maja 2026. objavio bezbednosna ažuriranja i za starije modele: iPhone 6s, iPhone SE (prva generacija), Sve verzije iPhone 7, Sve verzije iPhone 8, iPhone X, Sve verzije iPhone XS i iPhone XR.

Izvor: Promo

Ukoliko telefon gubi podršku, savjetuje se:

Redovno ažurirate aplikacije dok god su nova ažuriranja dostupna.

Izbjegavate povezivanje na nezaštićene javne Wi-Fi mreže.

Instalirate aplikacije isključivo iz zvanične prodavnice i pažljivo birate šta preuzimate.

Budete posebno oprezni prilikom otvaranja linkova koje dobijate putem imejla ili poruka.

Na kraju, najbolje rješenje je prelazak na noviji model čim to budžet dozvoli. Pametni telefon danas predstavlja jedno od najvažnijih mjesta za čuvanje ličnih i finansijskih podataka, pa uređaj koji više ne dobija bezbjednosna ažuriranja vremenom postaje mnogo više od obične neprijatnosti - može predstavljati ozbiljan bezbjednosni rizik.