Kako da vaš Samsung telefon traje duže: Odmah uključite ovu opciju, provjereno čuva bateriju

Baterija će vremenom degradirati bez obzira na to kako koristite telefon, ali ova opcija na Samsung telefonima može da uspori njeno trošenje i pomogne joj da duže zadrži kapacitet.

Izvor: Ilija Baošić

Ako redovno ostavljate telefon na punjaču tokom cijele noći, nesvjesno ubrzavate propadanje baterije. Iako moderni telefoni imaju različite mehanizme zaštite, dugotrajan boravak na 100% napunjenosti nije idealan za dugovječnost vašeg uređaja.

Samsung je zato u svoj softver ugradio korisnu opciju pod nazivom "Battery Protection" (Zaštita baterije), koja pomaže da se smanji opterećenje baterije tokom punjenja i dugoročno očuva njen kapacitet.

Korisnicima su na raspolaganju tri različita režima zaštite, u zavisnosti od ličnih potreba:

Osnovna zaštita ( Basic ): Kada baterija dostigne 100%, punjenje se prekida i ponovo pokreće tek kada nivo napunjenosti padne na 95%.

): Kada baterija dostigne 100%, punjenje se prekida i ponovo pokreće tek kada nivo napunjenosti padne na 95%. Maksimalna zaštita ( Maximum ): Sistem zaustavlja punjenje kada baterija dostigne unaprijed definisanu granicu. Moguće je podesiti limit između 80% i 95%, čime se izbjegava dugotrajno zadržavanje na maksimalnoj napunjenosti.

): Sistem zaustavlja punjenje kada baterija dostigne unaprijed definisanu granicu. Moguće je podesiti limit između 80% i 95%, čime se izbjegava dugotrajno zadržavanje na maksimalnoj napunjenosti. Prilagodljiva zaštita (Adaptive): Telefon tokom noći održava bateriju na približno 80%, a zatim je dopunjava do 100% prije nego što se probudite.

Aktiviranje ove opcije traje svega nekoliko sekundi.

Potrebno je da otvorite podešavanja svog telefona, uđete u sekciju baterije, pronađete opciju "Battery Protection" i izaberete režim koji vam najviše odgovara.

Izvor: YouTube / AppX

Iako nijedna baterija ne traje vječno, pravilno punjenje može značajno usporiti njeno trošenje. Zato nije loša ideja da odmah provjerite da li je "Battery Protection" opcija uključena na vašem Samsung telefonu - potrebno je svega nekoliko sekundi, a korist ćete osjećati godinama.

(Smartlife/Mondo)