Samsung sprema veliki zaokret? Galaxy S27 Pro mogao bi donijeti novu funkciju

Samsung navodno razvija Galaxy S27 Pro, model koji bi mogao popuniti prostor između standardne i Ultra verzije. Među mogućim novitetima ističe se Privacy Display, funkcija namijenjena zaštiti privatnosti korisnika.

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Samsung bi sa serijom Galaxy S27 mogao da napravi jedan od najvećih obrta u posljednjih nekoliko generacija. Prema novim glasinama, kompanija navodno radi na modelu Galaxy S27 Pro, a najveće iznenađenje je mogućnost da dobije i Privacy Display funkciju, ranije povezanu sa Ultra modelima.

Ova priča je zanimljiva jer bi S27 Pro mogao da postane neka vrsta “mini Ultra” telefona, namijenjena korisnicima koji žele vrhunske mogućnosti, ali bez prevelikog kućišta i bez S Pen olovke. Tako Samsung, prema ovim navodima, pokušava da popuni prostor između standardnog i Ultra modela.

Ako se glasine pokažu tačnim, Privacy Display bi mogao da bude jedna od ključnih prodajnih tačaka. To znači da bi ekran mogao da ograniči vidljivost sadržaja sa strane, pa bi poruke, mejlovi i drugi privatni podaci bili teže čitljivi ljudima koji gledaju preko ramena.

Još uvijek nema zvanične potvrde iz Samsunga, pa sve treba uzeti s rezervom. Ipak, sama ideja o S27 Pro modelu pokazuje da kompanija razmišlja o novoj strategiji za svoj flagship asortiman, sa više izbora za kupce koji žele snažan telefon u kompaktnijem obliku.

(MONDO/Benchmark)