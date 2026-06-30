Ovi Samsung telefoni su precrtani: Ako primijetite i svoj na spisku, vrijeme je da razmišljate o novom

Veliki broj korisnika ostaće bez Android 17 i OneUI 9 nadogradnje.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Stabilna verzija Androida 17 konačno je stigla na Google Pixel telefone, što znači da će i ostali brendovi uskoro krenuti sa ažuriranjem svojih uređaja.

Za vlasnike Samsung telefona ovo znači prelazak na potpuno novi One UI 9.0 sistem, čije se zvanično lansiranje očekuje već sljedećeg mjeseca.

Međutim, za milione korisnika stižu loše vijesti. Veliki broj popularnih Galaxy modela neće dobiti ovu veliku nadogradnju, jer se za njih zvanično završava period podrške koju je Samsung obećao prilikom lansiranja.

Sastavili smo precizan spisak uređaja koji ostaju bez Androida 17 sistema, a obuhvatili smo isključivo uređaje koji su dobili prethodni One UI 8.0:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A14 (4G/5G)

Galaxy A06 4G

Galaxy A05

Galaxy A05s

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M14

Galaxy M05

Galaxy F53 5G

Galaxy F33 5G

Galaxy F14

Galaxy F05

Galaxy XCover 6 Pro

Ukoliko se vaš telefon nalazi na ovom spisku, to znači da je sa novim funkcijama i vizuelnim promjenama završeno. Vaš uređaj će vjerovatno nastaviti da prima bezbjednosne zakrpe još neko vrijeme, ali ako želite najnovije Android opcije i dugotrajnu bezbjednost, polako je vrijeme da razmislite o kupovini novijeg modela.