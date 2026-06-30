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Ovi Samsung telefoni su precrtani: Ako primijetite i svoj na spisku, vrijeme je da razmišljate o novom

Ovi Samsung telefoni su precrtani: Ako primijetite i svoj na spisku, vrijeme je da razmišljate o novom

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Veliki broj korisnika ostaće bez Android 17 i OneUI 9 nadogradnje.

Koji Samsung telefoni neće dobiti Android 17 i OneUI 9 Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Stabilna verzija Androida 17 konačno je stigla na Google Pixel telefone, što znači da će i ostali brendovi uskoro krenuti sa ažuriranjem svojih uređaja. 

Za vlasnike Samsung telefona ovo znači prelazak na potpuno novi One UI 9.0 sistem, čije se zvanično lansiranje očekuje već sljedećeg mjeseca.

Međutim, za milione korisnika stižu loše vijesti. Veliki broj popularnih Galaxy modela neće dobiti ovu veliku nadogradnju, jer se za njih zvanično završava period podrške koju je Samsung obećao prilikom lansiranja.

Sastavili smo precizan spisak uređaja koji ostaju bez Androida 17 sistema, a obuhvatili smo isključivo uređaje koji su dobili prethodni One UI 8.0:

  • Galaxy S22
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy A73 5G
  • Galaxy A53 5G
  • Galaxy A33 5G
  • Galaxy A14 (4G/5G)
  • Galaxy A06 4G
  • Galaxy A05
  • Galaxy A05s
  • Galaxy M53 5G
  • Galaxy M33 5G
  • Galaxy M14
  • Galaxy M05
  • Galaxy F53 5G
  • Galaxy F33 5G
  • Galaxy F14
  • Galaxy F05
  • Galaxy XCover 6 Pro

Ukoliko se vaš telefon nalazi na ovom spisku, to znači da je sa novim funkcijama i vizuelnim promjenama završeno. Vaš uređaj će vjerovatno nastaviti da prima bezbjednosne zakrpe još neko vrijeme, ali ako želite najnovije Android opcije i dugotrajnu bezbjednost, polako je vrijeme da razmislite o kupovini novijeg modela.

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Tagovi

android Samsung mobilni telefoni ažuriranje

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