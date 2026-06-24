Xiaomi uskoro lansira HyperOS 4: Stiže ogroman softverski remont

Nova nadogradnja donosi radikalnu "Zero-Legacy" arhitekturu koja će koja rasteretiti RAM i ubrzavati rad telefona.
Xiaomi se priprema da lansira veliku nadogradnju svog operativnog sistema - HyperOS 4, koji će biti zasnovan na Android 17. Za razliku od uobičajenih godišnjih kozmetičkih izmjena, nova verzija obećava ozbiljan softverski i arhitektonski skok.
Korisnici mogu da očekuju vizuelne novitete, interaktivnu zonu na zaključanom ekranu, napredne AI funkcije za produktivnost, kao i znatno strože mjere bezbjednosti i privatnosti.
Kada stiže HyperOS 4?
Xiaomi je zvanično potvrdio da će premijera HyperOS 4 biti održana u julu ili avgustu, što se najvjerovatnije odnosi na lansiranje verzije za kinesko tržište.
Globalno lansiranje novog sistema krenuće sa nekoliko mjeseci zakašnjenja. Ako je suditi po prošlogodišnjem rasporedu, vlasnici Xiaomi telefona mogu očekivati prelazak na HyperOS 4 u oktobru.
Prvu razvojnu beta verziju u Kini, prema informacijama poznatog insajdera Digital Chat Station, prvi će dobiti modeli iz Xiaomi 17 serije, kao i Redmi K90 (uključujući Pro Max i Champion Edition verzije).
Koje novitete donosi HyperOS 4?
- "Zero-Legacy" arhitektura: Xiaomi uvodi sistem koji potpuno uklanja zastarjeli kod i stare razvojne alate (SDK) kako bi rasteretio hardver. Ključne sistemske aplikacije prepisuju se u programskim jezicima Rust i Flutter. To donosi stabilniji rad memorije, bolju optimizaciju u pozadini, manju potrošnju RAM-a, brže učitavanje i interfejs bez ikakvog sjeckanja u animacijama.
- Dublja integracija "Liquid Glass-a": Dizajn uveden u prethodnoj verziji sada dobija naprednije, glatke animacije, mat providnost i sjajne elemente, a spekuliše se i o proširenju partnerstva sa kompanijom Leica kroz uvođenje njihove prepoznatljive palete boja u sam sistem.
- Softverska zaštita privatnosti: Insajderi otkrivaju da Xiaomi razvija funkciju koja softverski sužava ugao vidljivosti ekrana kako bi se vaši podaci sakrili od ljudi pored vas. Ovo je pandan harverskom rješenju koje nudi Samsung Galaxy S26 Ultra.
- Pametniji multitasking: Unaprijeđeno je povezivanje i rad između više uređaja istovremeno, kao i inteligentnije upravljanje zadacima u pozadini uz pomoć AI-ja.
Preliminarni spisak kompatibilnih uređaja
Iako zvanična lista još uvijek nije objavljena, na osnovu dosadašnje politike ažuriranja kompanije Xiaomi, sastavljen je preliminarni spisak modela koji bi trebalo da dobiju HyperOS 4:
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Mix Flip
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 4G
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Special
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14S
- Redmi Turbo 5
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi 15C
- Redmi 15C 4G
- Redmi 15A
- Redmi A7
- Redmi A7 Pro
- Redmi A7 Pro 4G
- Redmi A5
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2 9.7
- POCO F8 Pro
- POCO F8 Ultra
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO F6
- POCO F6 Pro
- POCO X8 Pro
- POCO X8 Pro Max
- POCO X7
- POCO X7 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO M8
- POCO M8s
- POCO M8 Pro
- POCO M7 4G
- POCO M7 Plus
- POCO C85
- POCO C85 4G
- POCO C85x
- POCO C81
- POCO C81 Pro
- POCO C81x
- POCO C71
- POCO Pad X1
- POCO Pad M1
- POCO Pad C1
(Smartlife/Mondo)