Xiaomi uskoro lansira HyperOS 4: Stiže ogroman softverski remont

Nova nadogradnja donosi radikalnu "Zero-Legacy" arhitekturu koja će koja rasteretiti RAM i ubrzavati rad telefona.

Izvor: Ilija Baošić

Xiaomi se priprema da lansira veliku nadogradnju svog operativnog sistema - HyperOS 4, koji će biti zasnovan na Android 17. Za razliku od uobičajenih godišnjih kozmetičkih izmjena, nova verzija obećava ozbiljan softverski i arhitektonski skok.

Korisnici mogu da očekuju vizuelne novitete, interaktivnu zonu na zaključanom ekranu, napredne AI funkcije za produktivnost, kao i znatno strože mjere bezbjednosti i privatnosti.

Kada stiže HyperOS 4?

Xiaomi je zvanično potvrdio da će premijera HyperOS 4 biti održana u julu ili avgustu, što se najvjerovatnije odnosi na lansiranje verzije za kinesko tržište.

Globalno lansiranje novog sistema krenuće sa nekoliko mjeseci zakašnjenja. Ako je suditi po prošlogodišnjem rasporedu, vlasnici Xiaomi telefona mogu očekivati prelazak na HyperOS 4 u oktobru.

Prvu razvojnu beta verziju u Kini, prema informacijama poznatog insajdera Digital Chat Station, prvi će dobiti modeli iz Xiaomi 17 serije, kao i Redmi K90 (uključujući Pro Max i Champion Edition verzije).

Koje novitete donosi HyperOS 4?

"Zero-Legacy" arhitektura : Xiaomi uvodi sistem koji potpuno uklanja zastarjeli kod i stare razvojne alate (SDK) kako bi rasteretio hardver. Ključne sistemske aplikacije prepisuju se u programskim jezicima Rust i Flutter. To donosi stabilniji rad memorije, bolju optimizaciju u pozadini, manju potrošnju RAM-a, brže učitavanje i interfejs bez ikakvog sjeckanja u animacijama.

: Xiaomi uvodi sistem koji potpuno uklanja zastarjeli kod i stare razvojne alate (SDK) kako bi rasteretio hardver. Ključne sistemske aplikacije prepisuju se u programskim jezicima Rust i Flutter. To donosi stabilniji rad memorije, bolju optimizaciju u pozadini, manju potrošnju RAM-a, brže učitavanje i interfejs bez ikakvog sjeckanja u animacijama. Dublja integracija "Liquid Glass-a" : Dizajn uveden u prethodnoj verziji sada dobija naprednije, glatke animacije, mat providnost i sjajne elemente, a spekuliše se i o proširenju partnerstva sa kompanijom Leica kroz uvođenje njihove prepoznatljive palete boja u sam sistem.

: Dizajn uveden u prethodnoj verziji sada dobija naprednije, glatke animacije, mat providnost i sjajne elemente, a spekuliše se i o proširenju partnerstva sa kompanijom Leica kroz uvođenje njihove prepoznatljive palete boja u sam sistem. Softverska zaštita privatnosti : Insajderi otkrivaju da Xiaomi razvija funkciju koja softverski sužava ugao vidljivosti ekrana kako bi se vaši podaci sakrili od ljudi pored vas. Ovo je pandan harverskom rješenju koje nudi Samsung Galaxy S26 Ultra.

: Insajderi otkrivaju da Xiaomi razvija funkciju koja softverski sužava ugao vidljivosti ekrana kako bi se vaši podaci sakrili od ljudi pored vas. Ovo je pandan harverskom rješenju koje nudi Samsung Galaxy S26 Ultra. Pametniji multitasking: Unaprijeđeno je povezivanje i rad između više uređaja istovremeno, kao i inteligentnije upravljanje zadacima u pozadini uz pomoć AI-ja.

Preliminarni spisak kompatibilnih uređaja

Iako zvanična lista još uvijek nije objavljena, na osnovu dosadašnje politike ažuriranja kompanije Xiaomi, sastavljen je preliminarni spisak modela koji bi trebalo da dobiju HyperOS 4:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Mix Flip

Redmi Note 15

Redmi Note 15 4G

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Special

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14S

Redmi Turbo 5

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi 15C

Redmi 15C 4G

Redmi 15A

Redmi A7

Redmi A7 Pro

Redmi A7 Pro 4G

Redmi A5

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2 9.7

POCO F8 Pro

POCO F8 Ultra

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro Max

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X6 Pro

POCO M8

POCO M8s

POCO M8 Pro

POCO M7 4G

POCO M7 Plus

POCO C85

POCO C85 4G

POCO C85x

POCO C81

POCO C81 Pro

POCO C81x

POCO C71

POCO Pad X1

POCO Pad M1

POCO Pad C1

(Smartlife/Mondo)