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Istorijski krug u "Zelenom paklu": Xiaomi poslao električni SUV na najtežu stazu na svijetu - bez vozača

Istorijski krug u "Zelenom paklu": Xiaomi poslao električni SUV na najtežu stazu na svijetu - bez vozača

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
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Profesionalni vozači još uvijek ne treba da se zabrinu za svoj posao, ali demonstracija je svakako impresivna.

električni SUV Xiaomi YU7 GT bez vozača Izvor: Xiaomi

Može li automobil bez vozača da savlada najopasniju trkačku stazu na svijetu? Xiaomi je odlučio da testira granice svoje tehnologije i poslao električni SUV Xiaomi YU7 GT na kultni Nirburgring - sa potpuno praznim sedištem vozača.

Rezultat ove neobične vožnje je istorijski - postavljen je prvi potpuno autonomni krug u "Zelenom paklu" sa vremenom od 10 minuta i 29 sekundi.

Za vještačku inteligenciju je ovo bio ogroman ispit. Staza je dugačka skoro 21 kilometar i ima preko 70 krivina, pa je računar u milisekundi morao da kalkuliše prenos težine, proklizavanje guma i tačke kočenja.

Ipak, profesionalni vozači još uvijek ne moraju da brinu za svoj posao. Profesionalni vozač Ren Žoucan je sa ovim istim modelom ranije postavio rekordno vrijeme od 7 minuta i 22 sekunde. Razlog zašto je računar bio sporiji za tri minuta krije se u prirodi algoritma, koji prije svega bira bezbjednost.

Potencijal samog Xiaomi YU7 GT električnog SUV-a je ogroman. Sa 1.003 konjske snage, ovaj automobil do stotke ubrzava za nevjerovatne 2,92 sekunde, dok mu napredna arhitektura omogućava da se za samo 15 minuta napuni dovoljno za novih 570 kilometara dometa.

Ovaj tehnološka demonstracija na stazi dolazi u trenutku kada Xiaomi pokušava da ponovo pridobije pažnju tržišta. Isporuke su u maju zabilježile pad od 11,5% u odnosu na april, što je značajan minus u poređenju sa krajem prošle godine, kada je kompanija isporučivala skoro 40.000 vozila mesečno.

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Tagovi

električni automobil xiaomi

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