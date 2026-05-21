Xiaomi napravio najbrži SUV na svijetu: YU7 GT oborio rekord na kultnoj stazi Nirburgring

Novi kineski električni SUV oborio je Audi i pokorio legendarnu njemačku stazu Nirburgring.

Kineski tehnološki gigant Xiaomi zvanično se popeo na novi vrh automobilske industrije.

Njegov novi model YU7 GT postao je najbrži serijski SUV na svijetu na čuvenoj njemačkoj stazi Nirburgring, gdje je test vozač Renom Žoucan postavio rekordno vrijeme od 7:34.931.

Ovim rezultatom Xiaomi je sa trona svrgnuo dosadašnjeg lidera Audi RS Q8 Performance, koji je držao vrijeme od 7:36.698, kao i drugoplasirani model Porsche Cayenne Turbo GT sa rezultatom 7:38.925. Osnivač kompanije Xiaomi, Lei Jun, naglasio je da je uspjeh utoliko veći jer je zbog visokog težišta novog vozila izuzetno teško postići idealno vrijeme na ovako zahtevnoj stazi.

Zato su sve karte stavljene na sirovu snagu.

Automobil pokreće dvomotorni sistem koji isporučuje zastrašujućih 990 konjskih snaga (738 kW), uz maksimalnu, elektronski ograničenu brzinu na 300 km/h. Za bezbedno zaustavljanje ove zveri zaduženi su napredni karbon-keramički kočioni diskovi, koje su zajednički razvili kineski i evropski stručnjaci, dok baterija obezbjeđuje domet do 705 kilometara sa jednim punjenjem prema optimističnim CLTC uslovima testiranja.

A cijena?

Kada zvanično bude lansiran, očekuje se da će početna cijena za Xiaomi YU7 GT na kineskom tržištu iznositi oko 400.000 juana, odnosno oko 50.200 evra. To je primetna razlika u odnosu na standardnu verziju bez GT oznake koja je lansirana prošlog juna za oko 31.800 evra.

Da se ništa ne prepušta slučaju pokazuje i podatak da je Xiaomi već poslao prve izložbene primerke u 268 prodavnica širom Kine.