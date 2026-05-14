Xiaomi YU7 GT primijećen na ulicama prije premijere: Kineska "zvijer" stiže sa 990 KS i dometom do 705 km

Novi Xiaomi YU7 GT stiže krajem maja da uzdrma tržište luksuznih električnih SUV vozila.

Izvor: MyDrivers.com

Napredak kompanije Xiaomi u automobilskoj industriji bio je munjevit - i nema naznaka da će uskoro usporiti. Kompanija se sada sprema za lansiranje svog najnovijeg aduta visokih performansi, modela Xiaomi YU7 GT.

Prve jedinice u trešnja crvenoj boji već su primijećene na ulicama Kine i polako stižu u izložbene salone. Masovna proizvodnja je u punom jeku, a ovaj model je namijenjen onima koji žele praktičnost SUV-a, ali sa dušom superautomobila.

Oznaka "GT" nije tu slučajno. Dok su Ultra modeli fokusirani na agresiju i vrijeme na stazi, YU7 GT je okrenut balansu. Xiaomi ga opisuje kao SUV na nivou sportskog automobila koji vozačima omogućava da brzo pređu daleka putava, a da se pri dolasku na odredište ne osjećaju kao da su bili zatvoreni u kavezu od ugljeničnih vlakana.

Fizički, ovo je ozbiljna mašina. Dužina od preko 5 metara i međuosovinsko rastojanje od tačno 3.000 mm smještaju ga u kategoriju srednjih i velikih SUV vozila. Da bi dobio mišićaviji izgled, dizajneri su proširili blatobrane i dodali agresivan spliter na prednji branik.

Pravu zver krije pogonski sklop sa dva motora. Prednji motor isporučuje 386 KS, dok zadnji, koji je Xiaomi samostalno razvio, generiše impresivnih 604 KS.

Dakle, zajedno isporučuju nevjerovatnih 990 KS.

U svijetu električnih automobila ove brojke postaju češće, ali i dalje predstavljaju sam vrh ponude. Maksimalna brzina je ograničena na 300 km/h - što je više nego dovoljno da se ostane bez vozačke dozvole u gotovo svim državama na svijetu.

Svu tu energiju kontroliše baterija od 101,7 kWh. Prema kineskim testovima, ona obezbjeđuje domet do 705 kilometara. Iako stvarni uslovi rijetko odgovaraju laboratorijskim, ovolika baterija garantuje da je YU7 GT upotrebljiva mašina za duga putovanja.

Za zaustavljanje teškog SUV-a sa skoro 1.000 konjskih snaga zaduženi su masivni točkovi od 21 inč i višepolipne kočione čeljusti, najvjerovatnije u kombinaciji sa karbonsko-keramičkim diskovima.

Lansiranje GT modela stiže u ključnom trenutku. Standardni YU7 bio je ogroman hit sa 200.000 narudžbina odmah po lansiranju, ali je prodaja nakon decembarskog pika od skoro 40.000 jedinica pala na oko 13.500 u martu ove godine.

Dolazak visokoperformansne varijante krajem maja ima jasan cilj - da vrati uzbuđenje i dokaže da Xiaomi može ravnopravno da se takmiči u premijum segmentu.