Xiaomi testira novi SUV i više ne krije dizajn: YU9 snimljen na putu

Dok svijet čeka zvaničnu premijeru, novi snimci sa puteva otkrili su dizajn trećeg Xiaomi automobila koji donosi neočekivani obrt u strategiji kompanije.

Izvor: X / @CNEVhome

Treći Xiaomi automobil, koji će vjerovatno biti nazvan YU9, snimljen je na kineskim putevima sa veoma malo kamuflaže. Novi kadrovi jasno otkrivaju dizajn farova i prednje maske, što je siguran znak da premijera novog SUV-a nije daleko.

Ovaj model sa tri reda sedišta navodno će biti prvi Xiaomi automobil koji menja dosadašnju strategiju. Umjesto samo na struju, šuška se da stiže i u EREV varijanti.

Rane informacije tvrde da će YU9 imati bateriju od 80 kWh, dovoljnu za 400 km čiste gradske vožnje na struju, dok će za duža putovanja biti zadužen benzinski motor, piše ArenaEV.

Iako Xiaomi još uvijek krije zvanično ime i specifikacije, testovi u realnom saobraćaju potvrđuju da je treći model kompanije skoro spreman da napadne tržište porodičnih krstarica.