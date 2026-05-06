logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Xiaomi testira novi SUV i više ne krije dizajn: YU9 snimljen na putu

Xiaomi testira novi SUV i više ne krije dizajn: YU9 snimljen na putu

Autor D.V. Izvor Smartlife
0

Dok svijet čeka zvaničnu premijeru, novi snimci sa puteva otkrili su dizajn trećeg Xiaomi automobila koji donosi neočekivani obrt u strategiji kompanije.

Novi Xiaomi YU9 hibrid snimljen na kineskim putevima Izvor: X / @CNEVhome

Treći Xiaomi automobil, koji će vjerovatno biti nazvan YU9, snimljen je na kineskim putevima sa veoma malo kamuflaže. Novi kadrovi jasno otkrivaju dizajn farova i prednje maske, što je siguran znak da premijera novog SUV-a nije daleko.

Ovaj model sa tri reda sedišta navodno će biti prvi Xiaomi automobil koji menja dosadašnju strategiju. Umjesto samo na struju, šuška se da stiže i u EREV varijanti.

Rane informacije tvrde da će YU9 imati bateriju od 80 kWh, dovoljnu za 400 km čiste gradske vožnje na struju, dok će za duža putovanja biti zadužen benzinski motor, piše ArenaEV.

Iako Xiaomi još uvijek krije zvanično ime i specifikacije, testovi u realnom saobraćaju potvrđuju da je treći model kompanije skoro spreman da napadne tržište porodičnih krstarica.

Možda će vas zanimati

Tagovi

automobili xiaomi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA