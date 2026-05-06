Bio obožavan u Jugoslaviji, a Rusima je poslužio za nastanak "Lade": Legendarni auto slavi svoj 60. rođendan

Legendarni Fiat 124 slavi 60. rođendan. Italijanska limuzina koja je zamijenila "tristaća" i osvojila Evropu, na našim prostorima ostaće upamćena kao osnova za nastanak čuvene, neuništive Lade.

Fudbalskim rječnikom, on je bio “desetka” italijanske auto-industrije onog vremena, kao što su to na terenu bili Đani Rivera i Sandro Macola. Elegancija, snaga i tehnologija koja je decenijama ispred rivala. Fiat 124, legendarna limuzina, slavi 60 godina od prvog pojavljivanja na Sajmu u Ženevi, piše Autoblog.

I dok se u Torinu prisjećaju njegovog šarma, širom bivše Juge ostao je upamćen kao automobil koji je srednju klasu postavio na točkove bilo u originalnom pakovanju, bilo kao čuvena, “čelična” Lada.

Kada se pojavio 1966. godine, Fiat 124 je imao težak zadatak da zameni čuveni “Tristać” (FIAT 1300/1500). Inženjer Oskar Montabone dobio je zadatak da napravi modernu limuzinu čistih linija. Rezultat je bio toliko impresivan da je već 1967. godine ovaj model proglašen za Evropski automobil godine. Imao je motor od 1,2 litra i 60 “konja”, što je na njegovu laganu karoseriju od samo 850 kilograma bilo i više nego dovoljno za ozbiljnu vožnju.

Nasljednik "Tristaća" koji je pokorio Evropu

Zanimljivo je da su Italijani razmišljali o prednjem pogonu, ali su na kraju ostali vjerni zadnjoj vuči, onoj koja je kasnije omogućila hiljadama vozača da “ispravljaju krivine” širom bivše države, ali i da se pate po kiši i snijegu.

Fiat 124 nije bio samo porodična krstarica. Verzija Special T iz 1970. godine donela je motor sa dve bregaste osovine i 80 KS, ali i disk kočnicama na obe osovine. U to vreme, juriti 160 kilometara na čas u automobilu te klase bilo je rezervisano samo za one najhrabrije i najbrže. Pred kraj proizvodnje, u model je “ubačen” i motor od 1,6 litara sa čak 95 KS, što je ovaj auto pretvorilo u pravog “uličnog trkača” prije nego što ga je nasledio Fiat 131 Mirafiori.

Od Torina do Sibira

Iako je originalni Fiat 124 bio pojam luksuza, na tržištu Fiat on je živio kroz svoju sovjetsku “rođaku”, Ladu Žiguli (VAZ 2101). Italijani su prodali licencu Sovjetima, koji su model mehanički pojednostavili, ojačali lim i prilagodili ga lošim putevima i surovim zimama. Ako se pitate da li je Žiguli bio pristupačan sovjetskom građaninu u vreme SSSR-a, odgovor je ne. Prvobitna ideja da se cijena Žigulija izračuna po težini, tako da jedan kilogram košta jednu rublju, bila je smiješna.

Tada ne bi koštao ni hiljadu rubalja. Najniža prodajna cijena u prvoj polovini 1970-ih bila je oko 5.500 rubalja. Prosječna plata je bila 120, pa računajte koliko je bilo potrebno godina da se Žiguli istjera na put.

Bio je to i prvi automobil koji je komunistička vlast marketinški promovisala.

Proizvodnja u Italiji je stala 1975. godine, ali je Fiat 124 nastavio da živi kroz Seat u Španiji, Tofaş u Turskoj, pa čak i u Indiji i Južnoj Koreji. Bio je to prvi pravi globalni automobil. Za one koji se sjećaju mirisa benzina i karburatora, Fiat 124 (i njegova sestra Lada) ostaje simbol jednog vremena kada su automobili imali dušu, a vozači morali da budu i majstori. Šezdeset godina kasnije, kapa dole za italijansku mašinu.

