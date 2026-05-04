Putujete u Njemačku ili Italiju? Obratite pažnju, naplatiće vam i do 444 evra za ovu naizgled bezopasnu naviku

Korištenje klima-uređaja u automobilu u određenim situacijama može dovesti do novčanih kazni u evropskim zemljama.

Izvor: DimaBerlin/Shutterstock

Klimatizacija u automobilu danas se podrazumijeva, posebno tokom ljetnih vrućina, ali njeno korištenje u određenim situacijama može dovesti do novčanih kazni.

U pojedinim evropskim državama problem nije sama klima, već činjenica da vozači ostavljaju motor upaljen kako bi rashladili kabinu, što se smatra nepotrebnim zagađenjem.

Kako piše Fenix, u Njemačkoj takva praksa može da vas košta do 80 evra. Razlog leži u propisima koji zabranjuju nepotrebno stvaranje buke i emisija, uključujući i ostavljanje motora u radu bez opravdanog razloga.

Iako klima-uređaj nije izričito naveden u zakonu, njegovo korišćenje dok vozilo miruje tumači se upravo kroz tu odredbu. Drugim riječima, ako sjedite u parkiranom automobilu sa upaljenim motorom samo da bi radila klima, rizikujete kaznu.

Zanimljivo je da su vozači električnih automobila u ovoj situaciji u prednosti. Pošto njihovi sistemi hlađenja ne zavise od motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, mogu da rashlađuju kabinu bez kršenja pravila o emisijama.

Situacija je još stroža u Italiji, gdje su kazne za isto ponašanje znatno veće i kreću se između 223 i 444 evra. Tamošnji propisi već godinama zabranjuju ostavljanje motora u radu isključivo radi klimatizacije, a posljednjim izmjenama kazne su dodatno povećane. Pravila se primjenjuju i na parkirana vozila i na ona koja stoje u saobraćaju.

Iako klima u automobilu donosi komfor, zakonodavci sve češće naglasak stavljaju na smanjenje emisija i zaštitu životne sredine. Zato vozači, posebno oni koji putuju u inostranstvo, treba da obrate pažnju na lokalne propise kako bi izbjegli nepotrebne troškove.