logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj za stop svjetla kakva poznajemo: Evropa od jula uvodi obavezan novi sistem

Kraj za stop svjetla kakva poznajemo: Evropa od jula uvodi obavezan novi sistem

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Iako su statična stop svjetla već decenijama standard, Evropska unija od jula 2026. godine uvodi radikalnu promjenu ovog sistema upozorenja.

Evropa od jula 2026 uvodi adaptivna stop svjetla Izvor: Shutterstock

Od 7. jula 2026. godine, svi novi automobil na tržištu Evropske unije moraće da bude opremljeni sistemom adaptivnih stop svjetala za hitne slučajeve.

Iako na prvi pogled deluje kao sitna izmjena pravilnika, ova tehnologija ima ogroman potencijal da pomogne u sprečavanju sudara. Umjesto da neprestano svjetle, stop svjetla će pri naglom kočenju početi da brzo pulsiraju.

Ideja je jednostavna. Ljudsko oko reaguje mnogo brže na treperenje nego na statičan svetlosni signal, što vozaču iza daje ključnu prednost u kritičnim situacijama.

Sistem se aktivira automatski kada vozilo pri brzini većoj od 50 km/sat krene naglo i silovito da usporava. U tom trenutku, stop svjetla počinju da trepere nekoliko puta u sekundi, stvarajući vizuelni alarm koji je praktično nemoguće ignorisati.

Ova funkcija nije potpuno nova, jer su je luksuzni proizvođači godinama nudili kao deo dodatne opreme. Međutim, od sredine 2026. ona prestaje da bude privilegija skupljih modela i postaje obavezna za sve, bez obzira na cijenu ili segment automobila.

Kod pojedinih modela, sistem ide i korak dalje. Čim se auto potpuno zaustavi nakon naglog kočenja, automatski se pale i sva četiri migavca kako bi vozači koji nailaze na vrijeme uočili opasnost na putu.

U trenucima kada svaka sekunda život znači, način na koji automobil signalizira opasnost može biti presudan. Zato ne treba da čudi da stručnjaci ovu promenu porede sa uvođenjem sigurnosnih pojaseva ili ABS sistema.

Možda će vas zanimati

Tagovi

automobili

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA