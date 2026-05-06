logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tesla povlači više od 200 hiljada vozila: Problem sa kamerama povećava rizik od sudara

Tesla povlači više od 200 hiljada vozila: Problem sa kamerama povećava rizik od sudara

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Kompanija "Tesla" povlači 218.868 automobila u SAD zbog kašnjenja prikaza snimka sa kamere za pogled unazad, jer bi to moglo da poveća rizik od sudara, saopštila je Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na auto-putevima (NHTSA).

tesla cybertruck Izvor: Shutterstock

Regulator je objavio da prikaz snimka sa kamere u pogođenim vozilima može da kasni kada se automobil podesi za vožnju unazad, zbog čega vozač ima smanjenu preglednost.

Opoziv obuhvata "model tri", "model ipsilon", "model es" i "model iks".

"Tesla" je objavio bežično ažuriranje softvera da bi riješio problem.

NHTSA je prošlog mjeseca zatvorila istragu o 2,6 miliona "Teslinih" vozila zbog funkcije koja je dozvoljavala da se automobili pomjeraju na daljinu, nakon što je otkrila da je ta opcija povezana samo sa incidentima pri malim brzinama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tesla automobili

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA