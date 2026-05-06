Tesla povlači više od 200 hiljada vozila: Problem sa kamerama povećava rizik od sudara

Kompanija "Tesla" povlači 218.868 automobila u SAD zbog kašnjenja prikaza snimka sa kamere za pogled unazad, jer bi to moglo da poveća rizik od sudara, saopštila je Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na auto-putevima (NHTSA).

Regulator je objavio da prikaz snimka sa kamere u pogođenim vozilima može da kasni kada se automobil podesi za vožnju unazad, zbog čega vozač ima smanjenu preglednost.

Opoziv obuhvata "model tri", "model ipsilon", "model es" i "model iks".

"Tesla" je objavio bežično ažuriranje softvera da bi riješio problem.

NHTSA je prošlog mjeseca zatvorila istragu o 2,6 miliona "Teslinih" vozila zbog funkcije koja je dozvoljavala da se automobili pomjeraju na daljinu, nakon što je otkrila da je ta opcija povezana samo sa incidentima pri malim brzinama.