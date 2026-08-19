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Samsung razvija još širi savitljivi telefon? Stiže oblik koji rješava najveću manu unutrašnjih ekrana

Samsung razvija još širi savitljivi telefon? Stiže oblik koji rješava najveću manu unutrašnjih ekrana

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Samsung sprema čak 5 preklopnih telefona za 2027. godinu, tvrde izvori iz Južne Koreje.

Samsung sprema novi širi savitljivi telefon za 2027. godinu Izvor: SMARTLife

Savitljivi telefoni više nisu eksperiment, a Samsung Galaxy Z Fold 8 uspeo je da privuče veliku pažnju javnosti koja bi mogla u potpunosti da promeni dosadašnju strategiju ove južnokorejske kompanije.

Prema izveštaju južnokorejskog medija ETNews, Samsung planira da iskoristi ovaj talas popularnosti i napravi još širi preklopni uređaj, čije se lansiranje očekuje tokom 2027. godine.

Iako su recenzije za Z Fold 8 bile izuzetno pozitivne, jedina zamjerka odnosila se na odnos stranica 4:3, koji primorava prikazivanje crnih traka iznad i ispod većine video sadržaja. Novi uređaj trebalo bi da riješi upravo taj problem uvođenjem ekrana optimizovanog za gledanje videa, najvjerovatnije u odnosu 16:9 ili 16:10.

Pored ovog modela, ETNews sugeriše da Samsung za 2027. godinu razvija ukupno pet preklopnih uređaja.

Među njima su direktni nasljednici modela Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra i Z Flip 8, kao i osvježena verzija trostruko sklopivog Galaxy Z TriFold telefona. Podsećamo, TriFold koncept je bio povučen iz prodaje, uglavnom zbog izuzetno visoke početne cijene od 2.900 dolara, koja je prethodila globalnoj nestašici RAM memorije izazvanoj ekspanzijom vještačke inteligencije.

Potvrdu ovih glasina ne treba očekivati prije događaja Samsung Unpacked 2027, koji će se prema tradiciji održati u julu sljedeće godine.

U međuvremenu, informacije koje iznose razni stručnjaci ukazuju na to da bismo uskoro mogli da dobijemo konkretne informacije o dugoočekivanom Apple-ovom preklopnom telefonu, koji bi navodno trebalo da debituje uskoro.

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Samsung mobilni telefoni

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