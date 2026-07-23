Samsung predstavio nove savitljive telefone: U ponudi potpuno novi oblik, ali i nova Ultra

Samsung je povukao radikalan potez i svoju flegšip seriju Fold telefona po prvi put podijelio na dva modela.

Izvor: SMARTLife

Samsung je zvanično predstavio novu seriju telefona na preklapanje, kako globalno, tako i na tržištu Bosne i Hercegovine, uz značajnu promjenu strategije. Umjesto jednog direktnog nasljednika, serija je podijeljena na dva različita modela.

Korisnicima su sada dostupni standardni Galaxy Z Fold8 sa potpuno novim odnosom stranica, kao i vodeći Galaxy Z Fold8 Ultra, namijenjen onima koji traže vrhunske specifikacije u klasičnom formatu.

Galaxy Z Fold8: Potpuno novi format

Izvor: SMARTLife

Standardni Galaxy Z Fold8 ne predstavlja direktnu zamjenu za prošlogodišnji Fold7, već popunjava prazninu u ponudi.

Sa spoljne strane nalazi se LTPO OLED ekran od 5,5 inča, specifičnog odnosa stranica 10:16. Sa visinom od svega 123,9 mm i širinom od 81,9 mm, uređaj u sklopljenom stanju podsjeća na nekadašnje "mini" telefone, dok njegova debljina iznosi 9,7 mm, a težina 201 gram.

Kada se rasklopi, unutrašnji LTPO OLED ekran od 7,6 inča (odnos stranica 4:3) pruža idealne dimenzije za čitanje dokumenata i pregled fotografija. Oba ekrana podržavaju prilagodljivo osvježavanje od 1 do 120 Hz, dok unutrašnji panel dostiže osvjetljenje od 3.000 nita i ima premaz protiv refleksije.

Ispod kućišta nalazi se prilagođeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy čip sa poboljšanim hlađenjem, uparen sa 12 GB RAM-a na modelima od 256 GB i 512 GB, odnosno 16 GB RAM-a na verziji od 1 TB.

Baterija je povećana na 4.800 mAh (u odnosu na 4.400 mAh kod prethodnika) i podržava brzo punjenje od 45 W, koje za 30 minuta puni 63 odsto kapaciteta. Tu je i bežično punjenje od 20 W, uz mogućnost punjenja drugih uređaja.

Sistem kamera je nešto skromniji u odnosu na Ultra model. Glavni senzor od 50 MP sa optičkom stabilizacijom i dvostrukim zumom unutar senzora predvodi sistem, dok je za šire kadrove zadužena unaprijeđena ultraširokougaona kamera od 50 MP. Za video pozive i selfije koriste se dva senzora od po 10 MP – spoljašnji sa uglom od 85 stepeni, a unutrašnji od 100 stepeni.

Galaxy Z Fold8 Ultra: Senzor od 200 MP i nova baterija

Izvor: SMARTLife

Za korisnike koji ne žele da se prilagođavaju novim formatima, ali žele maksimalne performanse Snapdragon čipa nove generacije, Samsung je predstavio Galaxy Z Fold8 Ultra, nasljednika prošlogodišnjeg modela.

Ovaj uređaj prenosi filozofiju S Ultra serije na preklopni format, prije svega kroz glavnu kameru od 200 MP sa unaprijeđenim HDR-om i mogućnošću snimanja 8K videa. Tu su i nova ultraširokougaona kamera od 50 MP sa makro mogućnostima, kao i telefoto kamera od 10 MP sa trostrukim optičkim zumom i optičkom stabilizacijom slike.

Uređaj zadržava spoljašnji ekran dijagonale 6,5 inča, ali donosi izuzetno tanko kućište koje u rasklopljenom stanju ima debljinu od svega 4,1 mm, uz ukupnu težinu od 215 grama.

Najveća novina krije se u unutrašnjosti – riječ je o prvom Samsung telefonu sa silicijum-ugljeničnom (Si-C) baterijom kapaciteta 5.000 mAh. Podržano je brzo punjenje od 45 W, kao i bežično punjenje od 20 W.

Za veću izdržljivost zadužena je nova Flex Titanium tehnologija šarke i ekrana, koja kombinuje titanijumsku foliju i ojačanu titanijumsku ploču. Na taj način bolje apsorbuje udarce i pritisak, dok istovremeno smanjuje ulegnuće i vidljivost pregiba na sredini ekrana.

Oba telefona dolaze sa operativnim sistemom Android 17, korisničkim interfejsom One UI 9 i IP48 sertifikatom otpornosti na prašinu i vodu.