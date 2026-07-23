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Novi Nokia telefon košta samo 35 evra: Otporan na vodu, prašinu i padove, a baterija mu traje 19 dana

Novi Nokia telefon košta samo 35 evra: Otporan na vodu, prašinu i padove, a baterija mu traje 19 dana

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
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Ako ste mislili da su telefoni sa T9 tastaturom otišli u istoriju, ovaj jeftini terenac sa nerealnim trajanjem baterije nateraće vas da razmislite dvaput.

Nokia predstavila novi telefon sa fizičkom tastaturom: Baterija traje do 19 dana Izvor: HMD

Kompanija HMD predstavila je Nokia 123 Shield, izuzetno pristupačan klasični telefon sa fizičkom T9 tastaturom koji je napravljen da izdrži teške uslove rada na terenu, ali i kišu, pijesak i prašinu.

Telefon zvanično ispunjava IP65 standard otpornosti na vodu i prašinu. Kućište je dizajnirano za rad na otvorenom, sa gumenim stranicama koje spriječavaju klizanje iz ruku i zaštitnim poklopcima koji čuvaju ulaze za punjač i slušalice.

Izvor: HMD

Proizvođač posebno ističe jači prijem signala u poređenju sa starijim modelima poput Nokia 105, što omogućava čistiji zvuk i stabilnije razgovore čak i u mjestima gdje je mreža slabija.

Uređaj ima ekran dijagonale 2,4 inča, dok se na poleđini nalazi skromna kamera sa izuzetno jakom LED lampom - koja je čak tri puta svjetlija u odnosu na onu sa modela Nokia 110.

Izvor: HMD

Interna memorija od 4 MB je gotovo neupotrevljiva, ali dobra vijest je da može da se proširi microSD karticom do 32 GB, što je sasvim dovoljno za čuvanje muzike.

Ipak, najveća prednost ovog modela je njegova zamjenjiva baterija kapaciteta od 1.750 mAh, koja se puni preko modernog USB-C priključka. Jedno punjenje pruža do čak 19 dana rada u režimu mirovanja ili skoro 28 sati neprekidnog razgovora.

Telefon podržava dvije SIM kartice, ima klasičan ulaz za slušalice i FM radio koji funkcioniše bez potrebe za priključivanjem kabla.

Nokia 123 Shield stiže u zelenoj i ljubičastoj boji. Ovaj model je već dostupan u nekim zemljama regiona, gdje se prodaje po cijeni od 35 do 40 evra.

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