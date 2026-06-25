Šta to bješe punjač? Honor razvija telefon sa baterijom od čak 14.000 mAh

Uređaj je navodno u ranoj fazi testiranja, a ako informacije budu potvrđene, mogao bi da postavi novi standard autonomije.

Izvor: Ilija Baošić

Iako je nedavno u Kini predstavila model X80 Pro Max sa baterijom kapaciteta 11.000 mAh, izgleda da kompanija HONOR već uveliko radi na novom uređaju koji bi mogao da donese još impresivniju autonomiju.

Prema riječima poznatog insajdera koji se potpisuje kao Digital Chat Station, HONOR trenutno testira model koji u sebi krije monstruoznu bateriju od čak 14.000 mAh.

Iako izvor u svojoj objavi nije direktno imenovao brend, upotrebio je prepoznatljivi emodži koji zajednica na internetu već godinama povezuje isključivo sa ovom kompanijom.

Uređaj se navodno nalazi u takozvanoj NPI fazi (New Product Introduction), što znači da je u pitanju rani proces uvođenja novog proizvoda, kao i da telefon trenutno prolazi kroz rigorozne fabričke provjere i validacije cijelog sistema.

Honor već neko vrijeme planski podiže kapacitete baterija u svom asortimanu pametnih telefona, pa već sada nudi nekoliko modela čije baterije prelaze granicu od 10.000 mAh, uključujući i pomenuti Honor X80 Pro Max.