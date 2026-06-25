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Telefoni će pamtiti baš sve što kažemo i čujemo: U kodu otkrivena nova Google opcija

Telefoni će pamtiti baš sve što kažemo i čujemo: U kodu otkrivena nova Google opcija

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
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Analizom koda uočenog na novim Pixel 10 telefonima, otkriveno je da će funkcija "Audio Memory" raditi kao stalno uključeni AI diktafon.

Google špijunira? Otkrivena opcija Audio Memory na Pixel 10 Izvor: Elvard project / Shutterstock.com

U kodu novog Google softvera otkrivena je opcija "Audio Memory" koja radi upravo ono od čega mnogi strahuju - neprekidno sluša i snima sve što se dešava oko korisnika.

Ekipa sa portala 9to5Google prokopala je kroz sistem Pixel 10 telefona i pronašla zvaničan Google-ov opis koji potvrđuje da će uređaj od sada "pamtiti sve što čujete tokom dana - od muzike u kafiću do važnih razgovora".

Izvor: 9to5Google

Plan je da telefon radi kao stalno uključeni AI diktafon koji u pozadini radi sledeće stvari:

  • Automatsko hvatanje bilješki: Telefon sluša ljude u prostoriji, automatski pretvara njihove riječi u tekst i sam pravi rezime razgovora.
  • Kompletna istorija zvuka: Pored muzike koja se čuje u pozadini, telefon pamti i sve pjesme koje pustite kroz bilo koju aplikaciju na uređaju.
  • Pretraga u klaudu: Ako telefon ne prepozna neku tihu melodiju, poslaće kratak zvučni isječak na Google pretragu kako bi saznao o kojoj se pjesmi radi.

Ovo otkriće je odmah podiglo prašinu na internetu. Ljudi masovno komentarišu da je ovo skandalozno kršenje privatnosti i da bi zbog konstantnog snimanja trećih lica bez njihove dozvole Google mogao da dobije zabranu prodaje u Evropi, gde su zakoni o zaštiti podataka izuzetno strogi.

Google pokušava da smiri strasti tvrdnjom da će svi snimljeni razgovori ostajati isključivo na čipu telefona i da se nikada neće slati na njihove servere. Takođe, korisnici će navodno moći sami da biraju u kojim aplikacijama ova funkcija smije da se pokrene.

Pošto je opcija tek uočena u test kodu, ostaje da se vidi da li će je Google zbog pritiska javnosti izmijeniti ili će je stvarno pustiti u opticaj.

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Tagovi

telefoni google google pixel

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