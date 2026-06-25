Telefoni će pamtiti baš sve što kažemo i čujemo: U kodu otkrivena nova Google opcija

Analizom koda uočenog na novim Pixel 10 telefonima, otkriveno je da će funkcija "Audio Memory" raditi kao stalno uključeni AI diktafon.

Izvor: Elvard project / Shutterstock.com

U kodu novog Google softvera otkrivena je opcija "Audio Memory" koja radi upravo ono od čega mnogi strahuju - neprekidno sluša i snima sve što se dešava oko korisnika.

Ekipa sa portala 9to5Google prokopala je kroz sistem Pixel 10 telefona i pronašla zvaničan Google-ov opis koji potvrđuje da će uređaj od sada "pamtiti sve što čujete tokom dana - od muzike u kafiću do važnih razgovora".

Izvor: 9to5Google

Plan je da telefon radi kao stalno uključeni AI diktafon koji u pozadini radi sledeće stvari:

Automatsko hvatanje bilješki : Telefon sluša ljude u prostoriji, automatski pretvara njihove riječi u tekst i sam pravi rezime razgovora.

: Telefon sluša ljude u prostoriji, automatski pretvara njihove riječi u tekst i sam pravi rezime razgovora. Kompletna istorija zvuka : Pored muzike koja se čuje u pozadini, telefon pamti i sve pjesme koje pustite kroz bilo koju aplikaciju na uređaju.

: Pored muzike koja se čuje u pozadini, telefon pamti i sve pjesme koje pustite kroz bilo koju aplikaciju na uređaju. Pretraga u klaudu: Ako telefon ne prepozna neku tihu melodiju, poslaće kratak zvučni isječak na Google pretragu kako bi saznao o kojoj se pjesmi radi.

Ovo otkriće je odmah podiglo prašinu na internetu. Ljudi masovno komentarišu da je ovo skandalozno kršenje privatnosti i da bi zbog konstantnog snimanja trećih lica bez njihove dozvole Google mogao da dobije zabranu prodaje u Evropi, gde su zakoni o zaštiti podataka izuzetno strogi.

Google pokušava da smiri strasti tvrdnjom da će svi snimljeni razgovori ostajati isključivo na čipu telefona i da se nikada neće slati na njihove servere. Takođe, korisnici će navodno moći sami da biraju u kojim aplikacijama ova funkcija smije da se pokrene.

Pošto je opcija tek uočena u test kodu, ostaje da se vidi da li će je Google zbog pritiska javnosti izmijeniti ili će je stvarno pustiti u opticaj.