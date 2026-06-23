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Stigao Android 17: Novi multitasking, bolja bezbjednost i pametniji satovi

Stigao Android 17: Novi multitasking, bolja bezbjednost i pametniji satovi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Google je zvanično objavio Android 17 za Pixel telefone. Novi operativni sistem donosi napredniji multitasking, dodatne bezbjednosne opcije i poboljšanja za pametne satove.

Android 17 zvanično dostupan: Evo koje novitete donosi novi Google sistem Izvor: Google blog

Google je zvanično pustio u upotrebu Android 17, najnoviju verziju svog mobilnog operativnog sistema, koja je od sada dostupna korisnicima Pixel telefona. Očekuje se da će tokom godine stići i na uređaje drugih proizvođača, a prvi bi mogao biti predstavljen već 22. jula na Samsungovom događaju u Londonu.

Istovremeno je predstavljen i novi paket softverskih poboljšanja Pixel Drop, kao i Wear OS 7 za kompatibilne pametne satove.

Jedna od najznačajnijih novina u Androidu 17 je funkcija "Bubbles", koja omogućava otvaranje aplikacija u manjim plutajućim prozorima umjesto preko cijelog ekrana. Uz nju dolazi i "Bubble bar", traka na dnu ekrana koja olakšava organizaciju i brzo prebacivanje između nedavno korištenih aplikacija.

Nova verzija sistema donosi i funkciju "Screen Reactions", koja omogućava istovremeno snimanje sadržaja na ekranu i korisnika putem prednje kamere. Ova opcija posebno će koristiti kreatorima sadržaja, edukatorima i svima koji prave video uputstva.

Google je unaprijedio iskustvo i za vlasnike savitljivih telefona. Novi režim za igranje pretvara jedan dio ekrana u kontroler, dok se igra prikazuje na drugom dijelu, čime se dodatno iskorištavaju mogućnosti fleksibilnih uređaja.

Izvor: Google blog

Android 17 donosi i niz bezbjednosnih unapređenja. Korisnici sada imaju veću kontrolu nad dijeljenjem lokacije sa aplikacijama, dok novi sistem uključuje naprednu zaštitu od prevara kroz funkciju "Live Threat Detection", kao i poboljšani režim "Advanced Protection".

U aplikaciji "Find Hub" dodata je opcija "Mark as lost", koja omogućava daljinsko zaključavanje izgubljenog telefona uz korišćenje biometrijske zaštite.

Pojednostavljen je i roditeljski nadzor. Roditelji sada mogu lakše ograničiti vrijeme provedeno pred ekranom i filtrirati neprimjeren sadržaj za djecu, bez potrebe za kreiranjem dodatnih Google naloga.

Uz Android 17 predstavljen je i Wear OS 7 za pametne satove. Nova funkcija "Android Live Updates" omogućava praćenje informacija u realnom vremenu direktno na zglobu, uključujući sportske rezultate, status dostave hrane ili podatke o treningu.

Pametni satovi sada nude i bolju povezanost sa drugim Android uređajima. Korisnici mogu upravljati muzikom na slušalicama ili zvučnicima, dok će fotografije snimljene pametnim naočarima automatski biti dostupne na satu.

Među novim bezbjednosnim opcijama nalazi se i funkcija "Emergency Sharing". Ukoliko uređaj detektuje pad, saobraćajnu nesreću ili izostanak pulsa, automatski će kontaktirati hitne službe, poslati lokaciju korisnika i obavijestiti unaprijed određene kontakte za hitne slučajeve.

(MONDO/Benchmark)

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