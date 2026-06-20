Rockstar objavio kada počinju GTA 6 prednarudžbine: Stigao i zvaničan omot igre!

Prednarudžbine se otvaraju već sljedećeg četvrtka, ali isključivo za vlasnike konzola.

Izvor: Rockstar Games

Sve smo bliži trenutku koji gejmeri širom svijeta čekaju godinama. Pet meseci pred zvanični izlazak igre, kompanija Rockstar Games je zvanično objavila da će prednarudžbine za GTA 6 biti otvorene u četvrtak, 25. juna.

Pored ovog datuma, razvojni studio je javnosti konačno prikazao i zvanični omot igre, urađen u prepoznatljivom, kultnom GTA stilu.

Izvor: Rockstar Games

Iako je datum prednarudžbina poznat, Rockstar još uvijek mudro ćuti o ključnim detaljima. Kompanija nije otkrila cijenu, potencijalna specijalna izdanja, niti bonuse koje će dobiti igrači koji kupe igru unapred. Ipak, čekanju se nazire kraj, pa ćemo za nedelju dana saznati da li će se obistiniti glasine i da li će igra zaista koštati 100 dolara.

Jedina zvanična smernica za sada su ranije izjave Štrausa Zelnika, predsjednika kompanije Take-Two Interactive. Zelnik je istakao da će cijena biti "fer", kao i da će GTA 6 koštati "daleko manje od njegove stvarne vrijednosti".

Velika marketinška kampanja za GTA 6 zvanično počinje tokom ljeta, kada se gejmeri opravdano nadaju i trećem zvaničnom trejleru.

Grand Theft Auto VI zvanično izlazi 19. novembra, a u prvom talasu biće dostupan isključivo za PlayStation 5 i Xbox Series X/S konzole. Datum izlaska PC verzije još uvijek nije poznat.