"GTA 6 će biti savršen, imamo neograničene resurse": Zelnik uzdrmao internet, dotakao se i PC verzije

Dok fanovi širom svijeta precrtavaju dane na kalendaru, prvi čovjek kompanije Take-Two otvoreno govori o pritisku koje donosi novo izdanje GTA franšize.

Ostalo je još pola godine do izlaska najiščekivanije video igre ikada. Grand Theft Auto VI bi zvanično trebalo da se pojavi 19. novembra, nakon nekoliko odlaganja koja su testirala strpljenje destina miliona fanova.

Iako strahovi o novom odlaganju postoje, izdavač je uvjeren u jedno - igra će biti apsolutno savršena. Tako bar tvrdi Štraus Zelnik, izvršni direktor kompanije Take-Two Interactive, koji lično nadgleda razvojni proces.

Ulog je ogroman. Cilj Rockstar Games studija je da nadmaši uspjeh prethodnog dijela koji je prodat u nevjerovatnih 225 miliona primjeraka. Trenutno je ispred njih samo legendarni Minecraft sa 350 miliona prodatih kopija.

Zelnik ne krije uzbuđenje, ali priznaje da osjeća i određenu dozu straha zbog ekstremno visokih očekivanja.

U intervjuu za Bloomberg, na konferenciji u Las Vegasu, on je sumirao svoja osjećanja: "Mislim da je naš cilj da potrošačima ponudimo nešto što ranije nisu iskusili. Biti u pozadini, ali i prilično blizu čela gomile, veoma je, veoma uzbudljivo. I zastrašujuće. Jer su očekivanja ekstremno visoka".

Razvoj igre prati i značajna smjena generacija u timu. Ključne figure poput Leslija Benzisa i osnivača studija Dana Hausera više nisu dio priče, ali Zelnik ističe da su na čelu sada dokazana imena poput Roba Nelsona i Arona Garbuta.

On tvrdi da tim ima potpunu slobodu i da se od njih ne očekuje ništa manje od apsolutnog bestselera.

"Imamo najnevjerovatnije kreativne timove. Ne samo da ih ohrabrujemo da slijede svoje strasti, mi zapravo insistiramo na tome. Trudimo se da im pružimo neograničene finansijske i kreativne resurse, a onda oni teže ka izvrsnosti", tvrdi Zelnik.

Ipak, nije sve išlo glatko. Razvoj su obilježili skandali, od kojih je najveći curenje ranih verzija igre zbog čega je uhapšen haker Arion Kurtaj.

Dodatni bijes fanova izaziva činjenica da će 19. novembra igra biti dostupna isključivo za Xbox Series X|S i PlayStation 5 (uključujući Pro verziju). O PC verziji se i dalje ćuti, što nije ništa novo za ovaj serijal.

Zelnik je odbacio spekulacije da je ovakav start rezultat ekskluzivne saradnje sa kompanijom Sony, objasnivši logiku kojom se vode: "Istorijski gledano Rockstar je uvijek počinjao prvo sa konzolama. Mislim da se ovakvo izdanje procjenjuje na osnovu toga kako se brinete o svojim ključnim kupcima. Kako se zaista brinete o svojim ključnim kupcima? Ako vaši ključni kupci nisu tu, ako se o njima ne pobrinete prvo i na najbolji način, nećete moći da doprete do ostalih kupaca.“

