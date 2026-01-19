logo
Eksplozija u zgradi studija koji razvija GTA 6: Reagovali vatrogasci i policija - oglasio se Rockstar

Eksplozija u zgradi studija koji razvija GTA 6: Reagovali vatrogasci i policija - oglasio se Rockstar

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Nakon jutarnjeg incidenta u studiju koji razvija GTA 6, Rockstar se oglasio i otkrio pravi uzrok.

Eksplozija u zgradi studija koji razvija GTA 6 Izvor: YouTube / Rockstar Games

Vatrogasne i policijske ekipe u Edinburgu izašle su na teren u ranim jutarnjim satima, nakon eksplozije u zgradi studija Rockstar North, koji razvija GTA 6.

Prema inicijalnim informacijama, došlo je do oštećenja konstrukcije objekta nakon eksplozije u kotlarnici, zbog čega su vatrogasci satima obezbjeđivali zgradu na Holirud Roudu. Kako su naveli iz Škotske vatrogasne i spasilačke službe, povrijeđenih nije bilo, a ekipe su se povukle oko 9.20 časova ujutru.

Zvanično se oglasio i Rockstar Games, koji je za IGN potvrdio da je uzrok incidenta kvar grejnog kotla. Iz kompanije ističu da su svi zaposleni bezbjedni i da studio već danas normalno nastavlja sa radom.

Izvor: YouTube / Ehdinburgh

"U ponedjeljak rano ujutru došlo je do kvara na jednom od grejnih kotlova u Rockstar North studiju. Zahvaljujemo se hitnim službama na brzoj reakciji. Svi su dobro i studio je otvoren i operativan", navodi se u zvaničnoj izjavi.

Edinburški studio već decenijama predstavlja centralno mjesto razvoja najvećih Rockstar igara. Trenutno se u njemu radi na Grand Theft Auto 6 igri, čiji je izlazak, nakon dva odlaganja, zakazan za 19. novembar. Za sada nema naznaka da će jutarnja eksplozija kotla uticati na planove oko lansiranja igre.

Tagovi

GTA GTA 6 eksplozija

