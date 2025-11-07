logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Još jedno razočaranje i udarac za sve fanove popularne igrice: GTA 6 ponovo odložen, poznat novi datum izlaska

Još jedno razočaranje i udarac za sve fanove popularne igrice: GTA 6 ponovo odložen, poznat novi datum izlaska

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Kao razlog odlaganja navodi se da je za igru potrebno dodatno vrijeme kako bi imala visok kvalitet kakvu igrači očekuju

GTA 6 ponovo odložen, poznat novi datum izlaska Izvor: Rockstar Games

Gejmeri širom svijeta nadali su se da se ovo neće desiti, ali ipak se dogodilo. Izlazak dugoočekivane igre Grand Theft Auto VI odložen je po drugi put.

Novi datum izlaska za GTA VI trenutno je 19. 11. 2026. To znači da ćemo igru da čekamo pola godine duže nego što je bilo u planu, s obzirom da je prvi datum izlaska bio krajem maja naredne godine.

Razlog odlaganja

Kao razlog odlaganja navodi se da je za igru potrebno dodatno vrijeme kako bi imala visok kvalitet kakav igrači očekuju.

Iz Take-Twoa kažu kako objavom tačnog datuma izlaska punih godinu dana prije nego je igra dovršena žele igračima da daju što više sigurnosti.

I sami vjeruju da će igra stvarno izaći tada. Doduše, isto su vjerovali i za prethodna dva termina u kojima je to trebalo da se dogodi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

GTA 6 igre

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS