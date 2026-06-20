"Izgubili su moralni kompas": Direktor u Google-u dao otkaz zbog ugovora sa Pentagonom

Ugovor sa Pentagonom vojsci omogućava korišćenje Google-ove napredne vještačke inteligencije za povjerljive operacije i masovni nadzor.

Izvor: Benny Marty / Shutterstock.com, mayrhofer.eu.org

Rene Majrhofer, dugogodišnji direktor bezbjednosti za Android platformu u kompaniji Google, podnio je prije nekoliko dana neopozivu ostavku.

Razlog za ovaj drastičan potez je ugovor koji Pentagonu omogućava korišćenje napredne vještačke inteligencije ove kompanije za poverljive vojne operacije i prikupljanje obavještajnih podataka.

Odlazeći direktor je, u blog objavi pod naslovom "Uprava Google-a je izgubila moralni kompas", otvoreno osudio ponašanje čelnika kompanije.

Kao deklarisani pacifista i profesor u Austriji, Majrhofer je upozorio da će ovi alati dovesti do masovnog nadzora običnih građana u Evropskoj uniji. Istakao je da to praktično znači da će se ovi proizvodi koristiti direktno protiv njega i njegove porodice.

Da bi obezbijedio ugovor sa vojskom u trci za AI dominaciju, Google je u februaru 2025. godine potpuno obrisao sopstvena etička pravila koja su strogo zabranjivala razvoj oružja i alata za nadzor.

Ujedno, kompanija je odustala i od ekoloških ciljeva o ugljeničnoj neutralnosti, samo da bi svu energiju preusmjerila na ogromne prohtjeve treniranja novih AI modela.

Ove odluke donijete su iza zatvorenih vrata i bez ikakve interne debate, što je izazvalo ogroman bunt među zaposlenima. Više od 600 radnika potpisalo je peticiju protiv vojnih ugovora, dok su istraživači iz odjeljenja Google DeepMind javno priznali da osjećaju sramotu.

Kako prenosi Business Insider, iz kompanije Google brane novu strategiju tvrdnjom da su ponosni što podržavaju nacionalnu bezbjednost, uz obećanje da neće razvijati autonomna oružja bez ljudskog nadzora. Generalni direktor Sundar Pičaj se još uvijek nije direktno oglasio o ovom slučaju.

Majrhofer ima obavezu da ostane na funkciji do 31. avgusta radi predaje dužnosti, ali se već potpuno isključio iz svih vojnih AI sistema i planira da se ubuduće bavi isključivo privatnošću i enkripcijom podataka.