Promjene u guglovom pregledaču: Stigao AI asistent

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Google je unaprijedio svoj pregledač Chrome mogućnošću izmjene slika i virtuelnim asistentom koji pomaže u obavljanju onlajn zadataka, u okviru napora da ojača svoje digitalne usluge tehnologijom vještačke inteligencije.

chrome dobio ai asistenta Izvor: Google

Funkcije koje se uvode uključuju dostupnost Guglovog AI generatora i alata za uređivanje slika "Nano banana" prijavljenim korisnicima Chromea na desktop računarima u SAD.

Prošireni pristup "Nano banani" putem vodećeg pregledača interneta može dodatno da zamagli granice između stvarnih i izmišljenih slika, prenio je AP.

Korisnici Chrome brauzera u SAD imaće mogućnost da otvore bočni panel tako da AI asistent može da im pomogne u raznim poslovima dok korisnik ostaje angažovan na drugim onlajn zadacima.

Pretplatnici na Guglove AI Pro i Ultra usluge moći će da aktiviraju funkciju "automatskog pregledanja" koja će se prijavljivati na veb-stranice, kupovati robu po komandi i pripremati objave na društvenim mrežama.

Korisnici će i dalje morati ručno da završavaju kupovine iz korpi za kupovinu koje je pripremila VI i da odobravaju nacrte objava na društvenim mrežama.

Vještačka inteligencija u Chrome pregledaču oslanja se na model Gemini 3, koji je Google objavio krajem prošle godine i koji se sada ugrađuje u mnoge servise.

Zahvaljujući ovim inovacijama, matično preduzeće "Alfabet" nedavno je premašilo tržišnu vrijednost od četiri biliona dolara.

