Google se oglasio zbog panike na mrežama: "Nije tačno da treniramo AI na vašim mejlovima“

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Google je reagovao na viralne tvrdnje sa mreža da koristi sadržaj Gmail sandučića za treniranje vještačke inteligencije.

Google tvrdi da ne koristi mejlove za treniranje AI Izvor: Shutterstock

Google se oglasio povodom viralnih objava na mrežama i portalima, koji tvrde da je kompanija promijenila politiku i da za treniranje vještačke inteligencije koristi sadržaj vašeg Gmail inboksa.

Prema tim objavama, jedini način da korisnik odbije treniranje bio bi da deaktiviraju "smart features" opcije.

Međutim, portparolka kompanije Dženi Tomson rekla je za The Verge da su ovi navodi netačni: "Nismo mijenjali ničija podešavanja, Gmail Smart Features opcije postoje već godinama i ne koristimo vaš Gmail sadržaj za treniranje našeg Gemini AI modela".

Google je u januaru ažurirao podešavanja personalizacije smart funkcija, tako da sada možete da ih isključite posebno za Google Workspace i posebno za druge Google proizvode, poput Maps-ai Wallet-a.

Kada su uključene, smart funkcije u Gmail-u rade stvari poput provjere pravopisa, praćenja porudžbina ili jednostavnog dodavanja avionskih letova u vaš kalendar. Ako uključite opciju u okviru Workspace-a, pojavljuje se obavještenje da "pristajete da Google Workspace koristi vaš sadržaj i aktivnosti iz Workspace-a kako bi personalizovao vaše iskustvo".

Ipak, prema navodima kompanije, to ne znači da Google koristi sadržaj vaših mejlova za treniranje AI modela.

(Smartlife)

Tagovi

google AI

