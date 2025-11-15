Gugl optužen da manipuliše pretragom: EU pokrenula istragu, sporno je ponašanje pretraživača prema medijima

Evropska komisija sumnja da Gugl nepravedno potiskuje komercijalne tekstove medija i time im uskraćuje prihode, što bi moglo dovesti do milionskih kazni za američkog tehnološkog giganta.

Izvor: Thaspol Sangsee/Shutterstock

Evropska unija pokrenula je istragu protiv Gugl Srča zbog sumnji da američka tehnološka kompanija "gura u drugi plan" komercijalni sadržaj sa sajtova medija.

Ovu odluku objavila je izvršna grana EU nakon što je praćenje pokazalo da određeni sadržaji kreirani u saradnji sa oglašivačima i sponzorima dobijaju tako nisku prioritetnost na pretraživaču Gugl da su praktično nevidljivi u rezultatima pretrage.

Zvaničnici Evropske komisije upozoravaju da ovakav potencijalno nepravedan "gubitak vidljivosti i prihoda" za medijske izdavače može biti posljedica Guglove politike protiv spama.

Prema pravilima Zakona o digitalnim tržištima (DMA), koji reguliše konkurenciju u tehnološkom sektoru, Gugl je dužan da primjenjuje pravedne, razložne i nediskriminatorne uslove pristupa web-stranicama izdavača na Gugl pretrazi.

Zvaničnici Komisije pojašnjavaju da istraga nije usmjerena na opštu indeksaciju novinskih sajtova ili njihovog izvještavanja, već isključivo na komercijalni sadržaj koji pružaju treće strane.

Partnerstva medija sa kompanijama koje prodaju proizvode ili usluge, od putovanja do sportske opreme, predstavljaju normalnu poslovnu praksu u oflajn svijetu, i ona bi trebalo da budu jednako dostupna i u pravednom onlajn okruženju kao što je Gugl, istakli su zvaničnici.

Na primjer, medij može sarađivati sa Nike-om kako bi ponudio popuste, ali postoje dokazi da bi taj poddomen na Gugl pretrazi bio "gurnut toliko nisko da ga korisnici više ne mogu pronaći", što direktno utiče na novinski prihod.

"Zabrinuti smo da Guglove politike ne omogućavaju da se izdavači tretiraju pravedno, razložno i nediskriminatorno u rezultatima pretrage", rekla je Tereza Ribera, izvršna potpredsjednica Evropske komisije za politike pravednog i konkurentnog prelaska.

Kako je Gugl reagovao?

Zvaničnici će u narednim danima tražiti od izdavača da dostave dokaze o uticaju na saobraćaj i prihode koji je posledica sumnjivih kršenja fer prakse, navela je Komisija.

"Istražićemo da se osigura da izdavači ne gube značajne prihode u izazovnom periodu za industriju, i da Gugl poštuje Zakon o digitalnim tržištima. Danas preduzimamo korake kako bismo osigurali da digitalni čuvari ne ograničavaju nepravedno kompanije koje se oslanjaju na njih da promovišu svoje proizvode i usluge", istakla je Ribera.

Gugl je oštro reagovao na istragu EU, nazivajući je "pogrešnom" i "neosnovanom".

"Nažalost, istraga o našim anti-spam merama je pogrešna i rizikuje da naškodi milionima evropskih korisnika. Istraga je neosnovana: njemački sud je već odbacio sličnu tužbu, presudivši da je naša anti-spam politika valjana, razložna i dosljedno primenjivana".

Gugl je dodao da politika ima cilj da stvori "pouzdane rezultate" i da se bori protiv obmanjujućih taktika plaćanja za pozicioniranje, koje "pogoršavaju" listinge u pretrazi.

EU je istakla da je bila primorana da preduzme mjere kako bi zaštitila tradicionalne medije, koji se sada takmiče u online prostoru, posebno nakon što je predsjednica Komisije Ursula fon der Lajen u svom govoru o stanju EU upozorila da mediji generalno stoje pred rizikom sa dolaskom vještačke inteligencije i sve učestalijim prijetnjama finansiranju medija.

Zvaničnici napominju da se radi o uobičajenoj istrazi nepoštovanja pravila, iako bi kazne do 20 odsto prihoda mogle biti izrečene, ali samo ako se utvrdi da Gugl sprovodi sistematsko nepoštovanje pravila.

(EUpravo zato)