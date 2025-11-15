logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Instalacija "nebezbjednih" Android aplikacija ne ide nigdje: Google popustio pod pritiskom

Instalacija "nebezbjednih" Android aplikacija ne ide nigdje: Google popustio pod pritiskom

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Ljubitelji emulatora mogu da odahnu - Android će ostati slobodan za instalaciju aplikacija neverifikovanih developera.

Google odustao od ukidanja sideloadinga aplikacija Izvor: Bbeiii/Shutterstock

Sloboda u instalaciji aplikacija je već godinama jedna od ključnih prednosti Android telefona. U toj slobodi popularni "sideloading" igra ključnu ulogu, jer omogućava korisnicima da zaobiđu Play Store i instaliraju aplikacije koje se iz raznih razloga nisu našle na zvaničnoj prodavnici.

Međutim, Google je ranije ove godine zabrinuo Android zajednicu najavom da planira da oteža sideloading u ime bezbjednosti. Iako je tvrdio da sideloading neće nestati, mnogi korisnici nisu bili uvjereni, jer je originalan plan bio da svaki developer mora da bude registrovan.

Takva odluka ugrozila bi na hiljade aplikacija čiji developeri ne bi hteli da otkriju svoj identitet, zbog čega su korisnici i prodavnice trećih strana glasno negodovale - i djeluje da je pritisak upalio.

Google je objavio da je preispitao odluku i poručio da će sideloading ostati, ali samo za "iskusne" korisnike.

U svom blog postu Google je napisao da na osnovu "povratnih informacija i razgovora sa zajednicom gradi novi napredni proces" koji će omogućiti iskusnim korisnicima da prihvate rizik instaliranja softvera koji nije verifikovan. Kompanija dodaje da u sistem ugrađuje i posebne mehanizme, kako bi se sprečilo da korisnici budu "prevareni da zaobiđu" uvedene provjere.

Kako će to izgledati sideloading za "iskusne korisnike"? Ostaje nejasno, ali deluje da će Google jasnim upozorenjima i podrazumijevanim podešavanjima pokušati da odvrati prosječnog korisnika da instalira potencijalno zlonamjerne aplikacije.

Kompanija kaže i da će nastaviti da prikuplja povratne informacije kako bi sve bilo spremno kada sistem konačno bude uveden.

Možda će vas zanimati

Tagovi

google aplikacije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS