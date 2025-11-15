Instalacija "nebezbjednih" Android aplikacija ne ide nigdje: Google popustio pod pritiskom

Ljubitelji emulatora mogu da odahnu - Android će ostati slobodan za instalaciju aplikacija neverifikovanih developera.

Izvor: Bbeiii/Shutterstock

Sloboda u instalaciji aplikacija je već godinama jedna od ključnih prednosti Android telefona. U toj slobodi popularni "sideloading" igra ključnu ulogu, jer omogućava korisnicima da zaobiđu Play Store i instaliraju aplikacije koje se iz raznih razloga nisu našle na zvaničnoj prodavnici.

Međutim, Google je ranije ove godine zabrinuo Android zajednicu najavom da planira da oteža sideloading u ime bezbjednosti. Iako je tvrdio da sideloading neće nestati, mnogi korisnici nisu bili uvjereni, jer je originalan plan bio da svaki developer mora da bude registrovan.

Takva odluka ugrozila bi na hiljade aplikacija čiji developeri ne bi hteli da otkriju svoj identitet, zbog čega su korisnici i prodavnice trećih strana glasno negodovale - i djeluje da je pritisak upalio.

Google je objavio da je preispitao odluku i poručio da će sideloading ostati, ali samo za "iskusne" korisnike.

U svom blog postu Google je napisao da na osnovu "povratnih informacija i razgovora sa zajednicom gradi novi napredni proces" koji će omogućiti iskusnim korisnicima da prihvate rizik instaliranja softvera koji nije verifikovan. Kompanija dodaje da u sistem ugrađuje i posebne mehanizme, kako bi se sprečilo da korisnici budu "prevareni da zaobiđu" uvedene provjere.

Kako će to izgledati sideloading za "iskusne korisnike"? Ostaje nejasno, ali deluje da će Google jasnim upozorenjima i podrazumijevanim podešavanjima pokušati da odvrati prosječnog korisnika da instalira potencijalno zlonamjerne aplikacije.

Kompanija kaže i da će nastaviti da prikuplja povratne informacije kako bi sve bilo spremno kada sistem konačno bude uveden.