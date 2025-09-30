logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ugroženo na hiljade aplikacija zbog novih pravila: Poznata prodavnica poziva sve da hitno reaguju

Ugroženo na hiljade aplikacija zbog novih pravila: Poznata prodavnica poziva sve da hitno reaguju

Autor Ilija Baošić
0

Nova Google pravila mogu zauvijek promijeniti način na koji koristimo Android telefone i instaliramo aplikacije.

nova pravila za appstore Google Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Opstanak nezavisnih prodavnica aplikacija dovodi se u pitanje ukoliko Google zaista implementira nova pravila. Ovo tvrdi F-Droid, projekat koji Android korisnicima već 15 godina nudi besplatan i otvoren softver bez reklama.

Prema novim pravilima, svi developeri moraće da prođu centralizovanu registraciju, pošalju lična dokumenta, plate taksu i dobiju jedinstvene identifikatore aplikacija. Tim iza F-Droid-a naglašava da ne želi da uslovljava developere registracijom, niti da preuzima identifikatore u njihovo ime, jer bi to značilo monopol Google-a.

Ako ova pravila stupe na snagu, korisnici bi mogli da izgube pristup hiljadama aplikacija, uključujući i ažuriranja za već instalirane aplikacije. Za razliku od Google Play prodavnice, gdje su se godinama pojavljivali zlonamjerni programi, F-Droid svoj kredibilitet gradi na otvorenom kodu i transparentnosti ažuriranja.

Izvor: Screenshot

Google pravda potez brigom o bezbednosti, ali F-Droid podseća da Play Protect već otkriva i blokira zlonamerne aplikacije, bez obzira na izvor. Uvođenje obavezne registracije, tvrdi tim iza projekta, zapravo jača monopol i slabi raznovrsnost ekosistema.

"Zahtjev za registraciju autora softvera je kao da od pisaca i umjetnika tražite akreditaciju da bi objavili svoje djelo", navode iz F-Droid-a. Povezivanje aplikacija sa ličnim dokumentima stvara "usko grlo" koje ograničava konkurenciju i slobodu izbora.

Zbog toga F-Droid poziva korisnike i developere da reaguju: od potpisivanja peticija i obraćanja američkim i evropskim poslanicima, do pritiska na regulatore i antimonopolske institucije. Glavni cilj kampanje je jasan - sačuvati pravo na slobodno širenje softvera i spriječiti da Android postane potpuno zatvoren sistem.

Zbog toga F-Droid poziva korisnike i developere da reaguju: od potpisivanja peticija i obraćanja američkim i evropskim poslanicima, do pritiska na regulatore i antimonopolske institucije. Glavni cilj kampanje je jasan - sačuvati pravo na slobodno širenje softvera i spriječiti da Android postane potpuno zatvoren sistem.

(MONDO/SmartLife)

Možda će vas zanimati

Tagovi

google aplikacije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS