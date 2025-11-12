logo
Google Photos dobio pretragu slika kakvu ste čekali: Kraj za naporno skrolovanje

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Vještačka inteligencija sada pomaže korisnicima da među hiljadama slika pronađu baš one koje su im je potrebne.

Google Photos dobio pretragu slika pomoću AI Izvor: Google

Google je najavio značajan paket ažuriranja za aplikaciju Google Photos. Platforma koja je do sada služila uglavnom kao organizator i cloud skladište uspomena, sada dobija dvije nove funkcije zasnovane na vještačkoj inteligenciji.

Promjene se fokusiraju na pametno kontekstualno pretraživanje i napredne alate za kreativno uređivanje.

Najvažnija novina, koja bi trebalo da promijeni način interakcije sa aplikacijom, zove se Ask Photos. Do sada se pretraga u Google Photos svodila na jednostavne ključne riječi poput datuma, mjesta ili prepoznatih objekata ("pas", "plaža", "automobil"). S druge strane, Ask Photos uvodi konverzacioni model sličan AI asistentima.

Korisnik će moći da postavi pitanje aplikaciji, recimo: "Pokaži mi najbolje slike sa mog putovanja u Italiju prošle godine". Sistem, koji koristi Gemini model, razumjeće kontekst, hronologiju i veze između ljudi na fotografijama, i daće precizan odgovor ili gotovu kolekciju najrelevantnijih slika.

Izvor: Google

Za sve nas to znači da Google Photos više neće biti samo pasivno cloud skladište slika. Aplikacija bi zahvaljujući vještačkoj inteligenciji mogla da postane interaktivni asistent koji ne samo da čuva naše uspomene, već i aktivno pomaže u njihovom organizovanju i pronalaženju.

Nova kreativna alatka

Drugi dio ažuriranja odnosi se na proširene mogućnosti uređivanja, koje će sada biti objedinjene u novoj kartici "Create". Tu će se nalaziti kreativne funkcije koje rade uz pomoć Nano Banana modela. U praksi, to su napredni AI šabloni koji omogućavaju brzu transformaciju bilo koje fotografije i daju joj novu estetiku. Uz pomoć vještačke inteligencije i jednostavnih komandi, korisnik može, na primer, da pretvori fotografiju u crtež ili ilustraciju u strip-stilu.

Google je potvrdio da je proces uvođenja noviteta već počeo. Kreativni alati zasnovani na Nano Banana sistemu polako stižu korisnicima u SAD, dok se funkcija Ask Photos (ranije dostupna samo u testiranju) širi na veći broj korisnika. Kao i obično u ovakvim slučajevima, implementacija ide postepeno, pa se očekuje da će za nekoliko nedjelja ažuriranje biti dostupno i u drugim zemljama.

Tagovi

google fotografije vještačka inteligencija

