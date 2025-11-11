logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Plavo svjetlo nije krivac? Novo istraživanje iznosi neočekivane tvrdnje o snu i telefonima

Plavo svjetlo nije krivac? Novo istraživanje iznosi neočekivane tvrdnje o snu i telefonima

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Najnovije istraživanje pokazuje da korišćenje telefona prije spavanja možda ipak nije toliko štetno kao što se mislilo.

Novo istraživanje o uticaju telefona na san Izvor: Gorodenkoff/Shutterstock

Sigurno ste bar jednom čuli da "ekrani kvare san". Međutim, studija objavljena u časopisu Sleep Health otkriva da večernje korišćenje pametnih telefona možda i nije toliko loša stvar.

Studija je obuhvatila više od hiljadu odraslih osoba u Kanadi koje su same prijavljivale koliko često koriste ekran u krevetu ili u roku od jednog sata prije spavanja.

Više od 80 odsto ispitanika koristilo je uređaje tokom večernjih sati, a skoro polovina je to činila svake večeri. Istraživači su ih podijelili u tri grupe: povremene korisnike (manje od jednom nedjeljno), umjerene (jednom do četiri puta nedjeljno) i redovne (pet ili više puta nedjeljno).

Rezultati su pokazali da su povremeni i redovni korisnici prijavili najbolji kvalitet sna, dok su umjereni imali najlošiji. Povremeni korisnici su naveli najveće zadovoljstvo i pravilnost sna, a redovni su imali najbolju vremensku usklađenost spavanja i budnosti tokom dana.

Autori su ipak upozorili da su ispitanici davali subjektivne procjene, što može biti manje precizno od laboratorijskih mjerenja. Ipak, rezultati dovode u pitanje ranije tvrdnje da izloženost plavom svjetlu direktno pogoršava kvalitet sna.

Koautorka istraživanja, Kolin Karni, direktorka Laboratorije za spavanje i depresiju na Univerzitetu Toronto Metropolitan, istakla je da se "prethodna istraživanja o plavom svjetlu često nisu bavila uzrastom, vremenom izloženosti ekranima i jačinom svjetla". Dodala je da su tinejdžeri osjetljiviji na svjetlost zbog puberteta, dok ta osjetljivost s godinama slabi.

Na kvalitet sna, navodi se, ne utiče samo vrijeme provedeno uz ekran, već i sadržaj. Neki programi mogu da opuste korisnika, dok drugi izazivaju emocije koje otežavaju uspavljivanje, piše Tportal.

Istraživači zaključuju da je odnos između korišćenja ekrana prije spavanja i zdravog sna složen i da zavisi od učestalosti, pola i vrste aktivnosti. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se bolje razumio uticaj ovih faktora.

Karni savjetuje odraslima da sami isprobaju efekat: neka jednu nedjelju koriste uređaje prije spavanja, a sljedeću ih izbjegavaju barem sat vremena prije odlaska u krevet. "Ako bolje spavate bez uređaja, zadržite tu naviku. Ako ne primijetite razliku, možda uređaj nije problem za koji smo mislili da jeste", zaključila je.

Možda će vas zanimati

Tagovi

navike zdravlje san telefon

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS