Nova funkcija mijenja sve: Google Mape sada prikazuju gdje su slobodni punjači za električna vozila

Malo AI "magije" u kombinaciji sa istorijskim i aktuelnim podacima sada otkriva na mapi gdje vlasnici elektromobila mogu da pronađu slobodan punjač.

Izvor: Google, Shutterstock

Google Maps dobio je veliko ažuriranje sa četiri nove funkcije, a jedna od njih će posebno obradovati vlasnike električnih i plug-in hybrid automobila.

Aplikacija je godinama prikazivala gdje se punjači nalaze, ali to u praksi nije od velike pomoći ako vozače na lokaciji dočeka čitava kolona električnih vozila koji čekaju da stignu na red. Upravo to se sada mijenja.

Google je novim ažuriranjem uveo predviđanje dostupnosti punjača, koje koristi kombinaciju vještačke inteligencije i istorijskih podataka o punjačima, kao i njihovog trenutnog statusa. Na ovaj način, Google Maps sada može da procijeni koliko će priključaka "vjerovatno" biti slobodno kada se stigne do njih.

Izvor: Google

Ovo bi trebalo da smanji čekanje, posebno na dužim rutama, ali i da riješi jedan od najiritantnijih problema vlasnika automobila na baterijski pogon. Nova funkcija već naredne nedjelje stiže u Android Auto okruženje, a Maps sa njom praktično postaje prvi "mainstream" navigacioni servis koji pokušava da predvidi realnu gužvu na punjačima.

Pored ove funkcije, Google je najavio još nekoliko novina. Explore kartica je redizajnirana i sada nudi brži pregled popularnih mjesta, lista i preporuka od partnera kao što su OpenTable, Viator i Lonely Planet.

Takođe, Gemini dobija novu ulogu u Maps aplikaciji kroz "know before you go" sekciju koja izdvaja najkorisnije savjete za restorane, hotele i događaje, dok korisnici recenzija sada mogu da ostavljaju utiske pod nadimkom.

Izvori: Google, TechCrunch