logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova funkcija mijenja sve: Google Mape sada prikazuju gdje su slobodni punjači za električna vozila

Nova funkcija mijenja sve: Google Mape sada prikazuju gdje su slobodni punjači za električna vozila

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Malo AI "magije" u kombinaciji sa istorijskim i aktuelnim podacima sada otkriva na mapi gdje vlasnici elektromobila mogu da pronađu slobodan punjač.

Google Mape sada prikazuju gdje su slobodni punjači za električna vozila Izvor: Google, Shutterstock

Google Maps dobio je veliko ažuriranje sa četiri nove funkcije, a jedna od njih će posebno obradovati vlasnike električnih i plug-in hybrid automobila.

Aplikacija je godinama prikazivala gdje se punjači nalaze, ali to u praksi nije od velike pomoći ako vozače na lokaciji dočeka čitava kolona električnih vozila koji čekaju da stignu na red. Upravo to se sada mijenja.

Google je novim ažuriranjem uveo predviđanje dostupnosti punjača, koje koristi kombinaciju vještačke inteligencije i istorijskih podataka o punjačima, kao i njihovog trenutnog statusa. Na ovaj način, Google Maps sada može da procijeni koliko će priključaka "vjerovatno" biti slobodno kada se stigne do njih.

Izvor: Google

Ovo bi trebalo da smanji čekanje, posebno na dužim rutama, ali i da riješi jedan od najiritantnijih problema vlasnika automobila na baterijski pogon. Nova funkcija već naredne nedjelje stiže u Android Auto okruženje, a Maps sa njom praktično postaje prvi "mainstream" navigacioni servis koji pokušava da predvidi realnu gužvu na punjačima.

Pored ove funkcije, Google je najavio još nekoliko novina. Explore kartica je redizajnirana i sada nudi brži pregled popularnih mjesta, lista i preporuka od partnera kao što su OpenTable, Viator i Lonely Planet.

Takođe, Gemini dobija novu ulogu u Maps aplikaciji kroz "know before you go" sekciju koja izdvaja najkorisnije savjete za restorane, hotele i događaje, dok korisnici recenzija sada mogu da ostavljaju utiske pod nadimkom.

Izvori: Google, TechCrunch

Možda će vas zanimati

Tagovi

mape google električni automobil

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS