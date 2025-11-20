logo
Nevjerovatno predviđanje Ilona Maska: AI i roboti će zamijeniti sve poslove - radiće samo ko želi

Autor Vesna Kerkez
Ako se ostvari predviđanje Ilona Maska, rad će u budućnosti biti stvar izbora, a AI će sav teret preuzeti na sebe.

rad će u budućnosti biti stvar izbora, a AI će sav teret preuzeti na sebe Izvor: YouTube / TED

Vještačka inteligencija i roboti će zamijeniti sve poslove, a rad će za ljude biti stvar izbora, objavio je danas američki preduzetnik i najbogatiji čovjek sveta Ilon Mask na svojoj društvenoj mreži X.

On je uporedio situaciju sa sadnjom sopstvenog povrća i napomenuo da će rad, kao i sadnja, postati nešto što je za ljude stvar zadovoljstva, a ne potrebe.

Američki biznismen je na taj način komentarisao aktuelnu vijest da Amazon planira da zameni 600.000 zaposlenih robotima do 2033. godine.

Tehnološke firme i neki investitori smatraju da će vještačka inteligencija brzo zamijeniti radnike, ali nezavisne studije pokazuju da će transformacija tržišta rada pod uticajem AI biti prije svega postepena promjena, a ne nagli nestanak radnih mjesta.

Prema analizi Međunarodne organizacije rada (ILO), oko četvrtine svih poslova na globalnom nivou bi moglo da se značajno promijeni zbog vještačke inteligencije.

Mnogi radnici će mijenjati sadržaj svog posla, ali to ne znači da će nužno postati nepotrebni, navodi se u izvještaju na veb stranici organizacije.

Izvor: N1info

Ilon Mask vještačka inteligencija posao

