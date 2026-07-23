EU kaznila Gugl sa milijardu dolara: "Namještali su rezultate pretrage i gušili konkurenciju"

Gugl optužen za poslovnu praksu kojom narušava tržišnu konkurenciju.

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Evropski regulatori kaznili su Gugl sa milijardu dolara zbog nezakonitog ugrožavanja konkurencije. Objašnjavajući kaznu od oko 860 miliona evra, regulatori u Briselu naveli su da je Gugl koristio poziciju najvećeg svjetskog pretraživača kako bi nepravedno promovisao sopstvene usluge.

Prema njihovim navodima, Gugl je svoje proizvode i usluge prikazivao istaknutije na vrhu rezultata pretrage, dok je konkurentske servise potiskivao niže na stranici.

Odluka bi, kako navodi „Njujork tajms“, mogla dodatno da pojača trgovinske tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Američki predsjednik Donald Tramp ranije je prijetio odmazdom protiv EU zbog, kako je tvrdio, nepravednog targetiranja američkih tehnoloških kompanija.

Odluka protiv Gugla dolazi u trenutku kada Tramp razmatra novu rundu carina za Evropsku uniju i druge velike trgovinske partnere.

Istraga Evropske komisije pokazala je i da je tehnološki gigant koristio sporne restrikcije u svojoj prodavnici aplikacija Google Play, koje su programerima otežavale da komuniciraju sa korisnicima ili obavljaju transakcije koje bi mogle da smanje naknade koje Gugl naplaćuje.

„Najbolji proizvodi treba da uspiju zato što su bolji, a ne zato što ih posjeduje kompanija koja upravlja pretraživačem“, rekla je Tereza Ribera, izvršna potpredsjednica Evropske komisije zadužena za politiku konkurencije.

Gugl ima 60 dana da, između ostalog, poveća vidljivost konkurentskih usluga. U suprotnom, kompanija bi mogla da se suoči sa dodatnim kaznama u iznosu do pet odsto svog globalnog prihoda.

Kent Voker, glavni pravni savjetnik Gugl, rekao je da će odluka zahtevati promene u dizajnu koje bi mogle negativno da utiču na usluge koje koriste evropski korisnici.

„Ovo nije fer konkurencija, ovo je degradacija proizvoda. Regulacija bi trebalo da poboljšava proizvode, a ne da ih čini lošijim“, rekao je Voker.