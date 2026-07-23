logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

EU kaznila Gugl sa milijardu dolara: "Namještali su rezultate pretrage i gušili konkurenciju"

EU kaznila Gugl sa milijardu dolara: "Namještali su rezultate pretrage i gušili konkurenciju"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Gugl optužen za poslovnu praksu kojom narušava tržišnu konkurenciju.

Evropski regulatori kaznili Gugl Izvor: Benny Marty / Shutterstock.com

Evropski regulatori kaznili su Gugl sa milijardu dolara zbog nezakonitog ugrožavanja konkurencije. Objašnjavajući kaznu od oko 860 miliona evra, regulatori u Briselu naveli su da je Gugl koristio poziciju najvećeg svjetskog pretraživača kako bi nepravedno promovisao sopstvene usluge.

Prema njihovim navodima, Gugl je svoje proizvode i usluge prikazivao istaknutije na vrhu rezultata pretrage, dok je konkurentske servise potiskivao niže na stranici.

Odluka bi, kako navodi „Njujork tajms“, mogla dodatno da pojača trgovinske tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Američki predsjednik Donald Tramp ranije je prijetio odmazdom protiv EU zbog, kako je tvrdio, nepravednog targetiranja američkih tehnoloških kompanija.

Odluka protiv Gugla dolazi u trenutku kada Tramp razmatra novu rundu carina za Evropsku uniju i druge velike trgovinske partnere.

Istraga Evropske komisije pokazala je i da je tehnološki gigant koristio sporne restrikcije u svojoj prodavnici aplikacija Google Play, koje su programerima otežavale da komuniciraju sa korisnicima ili obavljaju transakcije koje bi mogle da smanje naknade koje Gugl naplaćuje.

„Najbolji proizvodi treba da uspiju zato što su bolji, a ne zato što ih posjeduje kompanija koja upravlja pretraživačem“, rekla je Tereza Ribera, izvršna potpredsjednica Evropske komisije zadužena za politiku konkurencije.

Gugl ima 60 dana da, između ostalog, poveća vidljivost konkurentskih usluga. U suprotnom, kompanija bi mogla da se suoči sa dodatnim kaznama u iznosu do pet odsto svog globalnog prihoda.

Kent Voker, glavni pravni savjetnik Gugl, rekao je da će odluka zahtevati promene u dizajnu koje bi mogle negativno da utiču na usluge koje koriste evropski korisnici.

„Ovo nije fer konkurencija, ovo je degradacija proizvoda. Regulacija bi trebalo da poboljšava proizvode, a ne da ih čini lošijim“, rekao je Voker.

Možda će vas zanimati

Tagovi

EU Gugl kazna

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS