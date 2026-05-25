EU sprema istorijski udarac za tehnološkog giganta: Guglu stiže najveća kazna do sada

Evropska unija planira da izrekne do sada najveću novčanu kaznu kompaniji Gugl zbog kršenja Zakona o digitalnim tržištima i favorizovanja sopstvenih usluga.

EU planira da izrekne do sada najveću novčanu kaznu "Guglu" u okviru antimonopolske istrage, piše njemački list "Handelsblat", pozivajući se na izvore iz Evropske komisije.

List navodi da se očekuje se da će odluka biti zvanično objavljena prije ljetnje pauze.

"Handelsblat" piše da se očekuje trocifrena novčana kazna u milionima evra, najveća koja je do sada izrečena za kršenje novog Zakona o digitalnim tržištima.

Istraga, koja je zvanično pokrenuta u martu 2025. godine, odnosi se na pitanje da li "Gugl" favorizuje sopstvene usluge u rezultatima pretrage i da li krši lokalne propise u nastojanju da sebi osigura poziciju najpopularnijeg svjetskog pretraživača interneta.

Evropska komisija i "Gugl" u ovom trenutku nisu dostupni za komentar.

Ranije je Evropska komisija saopštila da je "Guglu" dala dodatno vrijeme da koriguje svoju poslovnu praksu, nakon što je odbila prethodni prijedlog kompanije.