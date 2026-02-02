logo
YouTube nemilosrdan, proradila velika blokada: Besplatno slušanje u pozadini je prošlost

YouTube nemilosrdan, proradila velika blokada: Besplatno slušanje u pozadini je prošlost

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Google je potvrdio da je pozadinska reprodukcija na YouTube-u sada dostupna isključivo Premium korisnicima, bez izuzetaka.

youtube ukinuo besplatno korištenje u pozadini Izvor: Shutterstock

Google je zvanično potvrdio da YouTube korisnicima koji ne plaćaju Premium pretplatu više ne dozvoljava reprodukciju video klipova u pozadini preko mobilnih pregledača trećih strana, odnosno da ovu mogućnost aktivno blokira.

Promjene se odnose na pregledače kao što su Samsung Internet, Brave, Vivaldi i Microsoft Edge, saznaje Android Authority. Ranije je ova funkcija bila dostupna zahvaljujući obilaznom rješenju za ove pregledače, koje je omogućavalo korisnicima da slušaju video-klipove u pozadini bez pretplate na Premium.

Predstavnik kompanije izjavio je za izdanje da je pozadinska reprodukcija ekskluzivna pogodnost za pretplatnike YouTube Premium paketa. Google je ažurirao platformu kako bi obezbijedio "dosljedno" iskustvo na svim uređajima.

Sada se, kod besplatnih naloga, audio zaustavlja čim se aplikacija umanji ili se pametni telefon zaključa. I to nije ostalo neprimjećeno.

Kako otkriva sajt PiunikaWeb, većina pritužbi dolazi od korisnika Samsung Internet pregledača. Kako se navodi u prijavama, kada pokušaju da koriste stari metod za pokretanje pozadinske reprodukcije, pojavljuje se kratka poruka "MediaOngoingActivity", nakon čega kontrole nestaju i zvuk videa se prekida.

S druge strane, neki korisnici Brave-a prijavljuju privremene uspjehe nakon ažuriranja, ali funkcija i dalje nije u potpunosti dostupna. Standardne metode za rješavanje problema, kao što su brisanje keša ili podešavanje opcije "slika u slici", više ne funkcionišu. To pokazuje da se blokada sprovodi direktno na nivou YouTube servera.

Istovremeno, i dalje postoje mobilni pregledači u kojima pozadinska reprodukcija YouTube-a još uvijek funkcioniše. Među njima je Opera. Međutim, ostaje da se vidi da li će biti blokirana i ova mogućnost.

