Apple je pao sa trona: Tržište telefona dobilo novog-starog lidera

Južnokorejska kompanija je novi lider tržišta, ali prava bitka se očekuje tek na jesen.

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Samsung je ponovo preuzeo titulu najvećeg proizvođača pametnih telefona na svijetu, prestigavši Apple u drugom kvartalu ove godine. Prema najnovijem izvještaju agencije Counterpoint, južnokorejski gigant se vratio na tron zahvaljujući odličnoj prodaji svoje nove flegšip serije uređaja.

Ovaj preokret je djelimično posljedica velike svjetske nestašice RAM memorije, koja je izazvana ogromnom potražnjom zbog razvoja vještačke inteligencije.

Samsung je sada lider sa 24% udjela na globalnom tržištu telefona. Glavni pokretač ovog rasta bila je premijum Galaxy S26 serija, a kao apsolutni rekorder po prodaji izdvojio se najskuplji model - Galaxy S26 Ultra.

Sa druge strane, iako je pao na drugo mjesto, Apple je zapravo zabilježio sopstveni rekord i dostigao 20% tržišnog udjela. Njihov najjači adut i dalje je standardna verzija iPhone 17 telefona, koja drži titulu najprodavanijeg pojedinačnog modela na svijetu.

Ipak, američka kompanija se suočila sa ozbiljnim problemima u snabdijevanju jer su zbog nestašice memorije morali da daju prioritet isključivo najnovijoj generaciji telefona. To je direktno oborilo prodaju njihovih starijih modela, a situaciju je dodatno otežao pad isporuka na kineskom tržištu.

U ovoj krizi sa komponentama Samsung je prošao znatno bolje jer je i sam jedan od najvećih svjetskih proizvođača memorije.

Zbog skoka troškova, Samsung je već blago podigao cijene u februaru, a insajderi šuškaju da nas nova poskupljenja očekuju već krajem ovog mjeseca kada kompanija predstavlja nove savitljive telefone.

Ova trka je daleko od gotove jer se prava bura na tržištu tek očekuje na jesen. Samsung je svoje karte za ovu polovinu godine već odigrao, dok Apple tek u septembru lansira iPhone 18 koji bi ponovo mogao da vrati krunu u Kupertino.