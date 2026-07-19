Revolucija u tehnologiji: Rusi napravili prvu AA bateriju na svijetu koja se puni bežično

Ruski naučnici napravili su prvu AA bateriju na svijetu koja se puni bežično preko punjača za telefone. Projekt finansira država za polarne uslove.

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Ruski naučnici sa Univerziteta za informacione tehnologije, mehaniku i optiku saopštili su da su uspješno napravili i testirali prvu AA bateriju na svijetu koja se može bežično puniti.

Uređaj se puni pomoću standardnog bežičnog punjača, istog tipa koji se koristi za većinu savremenih pametnih telefona, prenosi "Sputnjik".

Baterija izgleda kao standardna AA baterija, obezbjeđuje napon od 1,5 volti i kompatibilna je sa postojećim uređajima, bez potrebe za bilo kakvim adapterom.

Pametni pretvarač napona postepeno smanjuje izlazni napon kako se baterija prazni, omogućavajući uređajima da blagovremeno upozore korisnika umjesto da se iznenada isključe.

Bežično punjenje predstavlja značajnu prednost u polarnim uslovima, gdje je zamjena baterija na ekstremno niskim temperaturama gotovo nemoguća, zbog čega ovaj projekat finansira država.