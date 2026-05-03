Litijum može u penziju? Kineski naučnici napravili bateriju od gvožđa koja traje 16 godina

Kineski istraživači su predstavili rješenje na bazi gvožđa koje izdržava preko 6.000 ciklusa punjenja, obećavajući godine stabilnog rada i drastično snižava troškove.

Kineski naučnici sa Instituta za istraživanje metala napravili su ogroman iskorak u razvoju takozvanih protočnih (flow) baterija, a njihovo rješenje moglo bi da promeni način na koji čuvamo struju.

Testovi na prototipu pokazali su da ova baterija može da izdrži čak 6.000 ciklusa punjenja, što je ekvivalentno periodu od preko 16 godina svakodnevne upotrebe. Čak i nakon toliko vremena, baterija ne gubi svoj kapacitet, a efikasnost ostaje na visokih 78,5%.

Adut ove inovacije je korišćenje gvožđa, materijala koji je desetinama puta jeftiniji od litijuma koji se trenutno nalazi u gotovo svim uređajima. Nova formula elektrolita i izmenjena molekularna struktura riješili su decenijski problem propadanja baterije tokom rada.

Naučnici su uspjeli da spriječe stvaranje štetnih naslaga unutar sistema, što je ranije bio glavni uzrok kvarova kod sličnih tehnologija. Curenje aktivne supstance kroz membranu svedeno je na minimum, čime je obezbjeđena dugotrajna stabilnost čitavog sistema.

Ova tehnologija ima ogroman ekonomski potencijal jer je gvožđe lako dostupno i neuporedivo pristupačnije od retkih metala, piše Interesting Engineering.

Drugim riječima, ovakve baterije su idealno rješenje za masovno skladištenje energije iz solarnih i vetroelektrana, gdje je potrebna velika snaga po niskoj cijeni. Kako potražnja za industrijskim energetskim sistemima vrtoglavo raste, ovaj kineski izum mogao bi da postane ključni alat za stabilizaciju energetske mreže. Umjesto skupih i kratkotrajnih rješenja, dobijamo tehnologiju koja je povoljna za planetu i drastično jeftinija za krajnjeg korisnika.