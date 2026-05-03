logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Litijum može u penziju? Kineski naučnici napravili bateriju od gvožđa koja traje 16 godina

Litijum može u penziju? Kineski naučnici napravili bateriju od gvožđa koja traje 16 godina

Autor D.V. Izvor Smartlife
0

Kineski istraživači su predstavili rješenje na bazi gvožđa koje izdržava preko 6.000 ciklusa punjenja, obećavajući godine stabilnog rada i drastično snižava troškove.

Kineski naučnici napravili bateriju od gvožđa koja traje 16 godina Izvor: Shutterstock

Kineski naučnici sa Instituta za istraživanje metala napravili su ogroman iskorak u razvoju takozvanih protočnih (flow) baterija, a njihovo rješenje moglo bi da promeni način na koji čuvamo struju.

Testovi na prototipu pokazali su da ova baterija može da izdrži čak 6.000 ciklusa punjenja, što je ekvivalentno periodu od preko 16 godina svakodnevne upotrebe. Čak i nakon toliko vremena, baterija ne gubi svoj kapacitet, a efikasnost ostaje na visokih 78,5%.

Adut ove inovacije je korišćenje gvožđa, materijala koji je desetinama puta jeftiniji od litijuma koji se trenutno nalazi u gotovo svim uređajima. Nova formula elektrolita i izmenjena molekularna struktura riješili su decenijski problem propadanja baterije tokom rada.

Naučnici su uspjeli da spriječe stvaranje štetnih naslaga unutar sistema, što je ranije bio glavni uzrok kvarova kod sličnih tehnologija. Curenje aktivne supstance kroz membranu svedeno je na minimum, čime je obezbjeđena dugotrajna stabilnost čitavog sistema.

Ova tehnologija ima ogroman ekonomski potencijal jer je gvožđe lako dostupno i neuporedivo pristupačnije od retkih metala, piše Interesting Engineering.

Drugim riječima, ovakve baterije su idealno rješenje za masovno skladištenje energije iz solarnih i vetroelektrana, gdje je potrebna velika snaga po niskoj cijeni. Kako potražnja za industrijskim energetskim sistemima vrtoglavo raste, ovaj kineski izum mogao bi da postane ključni alat za stabilizaciju energetske mreže. Umjesto skupih i kratkotrajnih rješenja, dobijamo tehnologiju koja je povoljna za planetu i drastično jeftinija za krajnjeg korisnika.

Možda će vas zanimati

Tagovi

baterije baterija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS