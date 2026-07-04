Šta znači ikonica štita na Samsung telefonima?

Ikonica štita na Samsung telefonu pokazuje da je aktivirana zaštita baterije. Saznajte kako rade režimi punjenja i zašto ograničavanje punjenja može produžiti vijek baterije

Izvor: mondo.ba

Strah da će se baterija telefona prepuniti ako uređaj ostane priključen na punjač tokom cijele noći nekada je bio opravdan. Savremeni pametni telefoni, međutim, imaju napredne hardverske i softverske zaštite koje kontrolišu proces punjenja i štite bateriju.

Mnogi proizvođači koriste i vizuelne indikatore kako bi korisnicima jasno pokazali da je sistem zaštite aktivan.

Na Samsung telefonima, počevši od interfejsa One UI 7, ikonica štita unutar baterije označava da je aktivirana maksimalna zaštita baterije.

Kada telefon dostigne unaprijed određenu granicu napunjenosti, softver prekida punjenje kako bi smanjio opterećenje baterije i zagrijavanje uređaja.

Punjenje će se ponovo nastaviti kada nivo baterije padne ispod postavljene granice, a ikonicu štita tada će zamijeniti klasični simbol munje.

Šta znači ikonica lista na Samsung telefonu

Pored štita, na statusnoj traci može se pojaviti i ikonica lista, koja ima drugačiju funkciju.

Ovaj simbol označava da je na telefonu uključen režim uštede baterije, odnosno “Power saving mode”.

Kako odabrati odgovarajući režim zaštite baterije

U podešavanjima baterije na novijim Samsung Galaxy telefonima korisnicima su dostupne dvije glavne opcije za očuvanje dugotrajnosti baterije.

Basic je podrazumijevani režim rada. Telefon se puni do 100 odsto, nakon čega sistem prekida punjenje. Kada nivo baterije prirodno padne na 95 odsto, punjenje se ponovo aktivira kako bi uređaj bio dopunjen do maksimalnog kapaciteta.

Maximum omogućava korisniku da ručno ograniči maksimalni nivo napunjenosti baterije. Pomoću slajdera moguće je izabrati granicu od 80, 85, 90 ili 95 odsto.

Upravo kada je aktiviran ovaj režim, na ekranu se pojavljuje ikonica štita.

Zašto stalno punjenje baterije do 100 odsto nije najbolje rješenje

Iako se čini logičnim telefon uvijek napuniti do kraja kako bi imao maksimalnu autonomiju, dugotrajno održavanje litijum-jonske baterije na veoma visokom nivou napunjenosti može ubrzati njeno starenje.

Razlog su hemijski procesi koji se odvijaju unutar baterijskih ćelija.

Tokom punjenja joni se kreću između elektroda, a baterija je pod većim opterećenjem kada se približava maksimalnom nivou napunjenosti.

Najveće opterećenje javlja se u završnoj fazi punjenja, između 80 i 100 odsto, prenosi Benchmark.

Ograničavanje maksimalnog nivoa napunjenosti može smanjiti vrijeme koje baterija provodi pod visokim naponom i pomoći u očuvanju njenog kapaciteta tokom dužeg perioda korištenja.

Na zdravlje baterije utiče i temperatura

Softverske funkcije zaštite nisu jedini faktor koji utiče na životni vijek baterije.

Visoke temperature mogu ubrzati degradaciju litijum-jonskih baterija, zbog čega treba izbjegavati punjenje telefona u uslovima u kojima se uređaj prekomjerno zagrijava.

Kabaste zaštitne maske koje otežavaju odvođenje toplote mogu dodatno povećati temperaturu uređaja tokom punjenja.

Takođe je preporučljivo koristiti kvalitetne i kompatibilne punjače i kablove, umjesto neprovjerenih dodataka koji ne ispunjavaju odgovarajuće sigurnosne standarde.

Pravilnim korištenjem ugrađenih funkcija zaštite, izbjegavanjem visokih temperatura i korištenjem odgovarajuće opreme moguće je usporiti starenje baterije i duže sačuvati njen kapacitet.