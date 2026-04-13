Baterija koja prkosi vremenu: Kako vodonik i gvožđe zajedno, mijenjaju pravila igre?

U svijetu koji traži način da sačuva energiju, naučnici su se okrenuli spoju vodonika i gvožđa. Rezultat je tehnologija koja je sposobna da "zarobi" energiju na duži vremenski period.

Problem obnovljivih izvora nikada nije bio samo proizvodnja energije, već i njeno čuvanje. Sunce sija ljeti, vjetrovi duvaju nepredvidivo, a potrošnja energije dešava se uglavnom zimi, noću, u trenucima kada se ne možemo pouzdano osloniti na prirodu.

Upravo tu nastupa ova nova vrsta "baterije".

Stari princip, nova primjena

Princip na kojem počiva zapravo nije nov, poznat je još od 18. veka. Ali tek danas, uz savremenu tehnologiju, dobija svoju pravu primjenu.

Jedna holandska kompanija je našla način da višak energije iz obnovljivih izvora, iskoristi za razdvajanje vode i stvaranje vodonika. Taj vodonik se potom "vezuje" za gvožđe, tačnije za njegov oksid, u procesu koji praktično omogućava da se energija sačuva u materijalu. Kada energija zatreba, proces se obrće: dodavanjem vodene pare oslobađa se vodonik, koji se zatim pretvara u električnu energiju ili toplotu.

Ono što ovu tehnologiju izdvaja nije samo njen princip, već i praktičnost. Za razliku od klasičnih sistema za skladištenje vodonika, koji zahtijevaju ekstremne pritiske ili veoma niske temperature, ovdje se koristi običan čelik i relativno jednostavni reaktori.

Gvožđe je jeftino, dostupno i stabilno, što čini čitav sistem pogodnim za široku upotrebu, od pojedinačnih zgrada do čitavih energetskih mreža.

U eksperimentalnim uslovima, ovakav sistem je uspio da očuva energiju mjesecima, bez značajnih gubitaka. Drugim riječima, energija prikupljena tokom sunčanih ljetnjih dana mogla bi potencijalno da grije domove usred zime.

Problemi

Ipak, kao i svaka nova tehnologija i ova ima svoje nedostatke. Trenutno je isplativa u većim sistemima, dok je za pojedinačna domaćinstva još uvijek skuplja od klasičnih rešenja. Ali kako se tehnologija bude razvijala, očekuje se da će troškovi padati, baš kao što se desilo sa solarnim panelima.

U suštini, ova "baterija od gvožđa i vodonika" ne predstavlja samo još jedan tehnološki napredak. Ona mijenja način na koji razmišljamo o energiji, ne kao o nečemu što trošimo odmah, već kao o resursu koji treba da čuvamo kako iz praktičnih razloga, tako i zbog nepredvidljivih situacija kao ova u kojoj se trenutno nalazimo uslijed zatvaranja Ormuskog moreuza.

(EUpravo zato/National Geographic)