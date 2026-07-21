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Radio kao pregovarač sa hakerima, a tajno im odavao podatke: Osuđen na šest godina zatvora

Radio kao pregovarač sa hakerima, a tajno im odavao podatke: Osuđen na šest godina zatvora

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
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Andželo Martino osuđen je na 70 mjeseci zatvora jer je, radeći kao pregovarač sa žrtvama ransomware napada, tajno pomagao hakerskoj grupi BlackCat da iznudi više od 75 miliona dolara.

Pregovarač sa hakerima osuđen na skoro šest godina zatvora zbog saradnje sa grupom BlackCat Izvor: hxdbzxy/Shutterstock

Od pregovarača do saradnika hakera

Andželo Martino osuđen je na 70 mjeseci zatvora nakon što je proglašen krivim za iznudu i zavjeru zbog saradnje sa ozloglašenom ransomware grupom BlackCat (ALPHV).

Iako mu je prijetila kazna do 20 godina zatvora, a odbrana je tražila dvije godine, sud mu je izrekao gotovo šest godina iza rešetaka.

Prema pisanju Ars Technica, vlasti su već zaplijenile imovinu vrijednu oko 10 miliona dolara za koju se vjeruje da je stečena krivičnim djelima. Martino će nakon izlaska iz zatvora morati da izdvaja i 10 odsto svojih budućih primanja kako bi obeštetio žrtve.

Sudski dokumenti pokazuju da je od aprila 2023. godine radio za kompaniju DigitalMint, specijalizovanu za pregovore sa hakerima nakon ransomware napada.

Umjesto da štiti interese klijenata, tajno je dostavljao povjerljive informacije grupi BlackCat, uključujući strategije pregovora i finansijske podatke žrtava, što je hakerima omogućilo da traže veće otkupnine.

Među oštećenima su četiri kompanije i jedna neprofitna organizacija, koje su ukupno platile više od 75 miliona dolara.

FBI: Izdao je upravo one koje je trebalo da štiti

"Andželo Martino je prodao upravo one žrtve koje je bio plaćen da zastupa, predajući njihove povjerljive pregovaračke pozicije akterima grupe BlackCat kako bi podigli otkupnine i obogatili se", izjavio je pomoćnik direktora sajber odjeljenja FBI-ja Bret Lederman.

BlackCat, poznata i kao ALPHV, povezuje se sa brojnim velikim sajber napadima, uključujući i napad na hotelski lanac MGM Resorts.

Američko Ministarstvo pravde saopštilo je da je poremetilo rad ove kriminalne grupe, dok je FBI razvio alat za dekripciju koji je pomogao za više od 500 žrtava da izbegnu plaćanje više od 68 miliona dolara otkupnine.

Istraga protiv administratora i saradnika grupe BlackCat i dalje traje, a za informacije koje bi dovele do njihovog hapšenja ponuđena je nagrada od 10 miliona dolara.

Izvor: B92

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Tagovi

hakeri pregovori hapšenje

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