Više od 200.000 dokumenata na mreži: Hakeri razotkrili dizajn i komponente budućih iPhone modela

Nakon hakerskog napada na Apple-ovog dobavljača, na internetu je osvanulo više od 200.000 internih dokumenata, uključujući i veliki broj informacija o iPhone 18 Pro modelu.

Izvor: YouTube / fpt.

Strogo čuvane tajne o predstojećem iPhone 18 Pro modelu osvanule su na mračnoj strani interneta (dark web).

Kako prenosi Reuters, nakon velikog hakerskog napada na jednog od ključnih Apple-ovih dobavljača, na mreži su se pojavile fotografije testiranja telefona, kao i kompletna lista unutrašnjih komponenti.

Među procurelim datotekama nalazi se i snimak takozvanog "drop testa", odnosno testiranja na padove, koji prikazuje telefon sa prepoznatljivim Apple logotipom i sistemom od tri kamere na zadnjoj strani.

Ovaj ozbiljan bezbjednosni incident dogodio se samo sedmicu dana nakon što je indijska kompanija Tata Electronics, koja proizvodi komponente i sklapa Apple uređaje, zvanično potvrdila da je pretrpjela hakerski napad. Bezbjednosni stručnjaci su otkrili da je poznata ransomware grupa World Leaks objavila više od 200.000 internih dokumenata na mračnom vebu, među kojima su se našli i poverljivi podaci velikih klijenata, uključujući Apple i Teslu.

Pored samih fotografija novog telefona, hakeri su otkrili i najmanje šest datoteka koje do detalja opisuju stotine unutrašnjih komponenti, zajedno sa tačnim spiskom firmi koje ih proizvode.

Da stvar bude gora po tehnološkog giganta, portal AppleInsider prenosi da ovi dokumenti otkrivaju i kompletan raspored na matičnoj ploči za modele iPhone 18 Pro i 18 Pro Max. Takođe, na uvid javnosti dospjeli su i tehnički listovi sa specifikacijama za novi, još uvijek nenajavljeni A20 Pro čip.

Izvori bliski kompaniji navode da je Apple izuzetno zabrinut zbog činjenice da se ovi strogo povjerljivi dokumenti i planovi sada masovno dijele na internetu.