Ništa od odlaganja: Prvi savitljivi iPhone stiže na vrijeme, Apple riješio problem sa šarkom

Sve priče o odlaganju prvog savitljivog iPhone-a zvanično su pale u vodu.

Izvor: X / @VadimYuryev

Najnovije informacije iz lanca snabdijevanja potvrđuju da je Apple riješio kritične probleme sa šarkom uređaja i da je telefon upravo ušao u fazu test-proizvodnje. To znači da nema nikakvog kašnjenja i da savitljivi iPhone stiže ovog septembra.

Ipak, iza kulisa se navodno odvijala ozbiljna drama sa 3D štampanim modulom šarke, koji isporučuju tajvanski i američki dobavljači.

Apple je godinama odlagao ulazak na tržište savitljivih telefona baš kako bi izbjegao dječije bolesti konkurenata, ali su rigorozni testovi izdržljivosti pokazali da šarka ispušta čudan zvuk nakon milion preklapanja, dok je procenat škarta u fabrikama bio veći od očekivanog.

Inženjeri su u međuvremenu uspjeli da otklone ove nedostatke, pa su spekulacije o pomijeranju prodaje za decembar ili sljedeću godinu sada pale u vodu, piše 9to5Mac. Očekuje se da će se uređaj, koji bi na tržištu trebalo da ponese ime iPhone Ultra, naći u prodaji odmah nakon septembarske premijere, gdje će podijeliti pozornicu sa modelima iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max.

Ovaj preklopni gigant imaće ogroman unutrašnji ekran od 7,8 inča i spoljašnji od 5,5 inča. Ispod haube donosi novi A20 čip i C2 modem, na poleđini dvostruku kameru, dok Face ID sistem potpuno nestaje i ustupa mjesto Touch ID senzoru ugrađenom direktno u Power taster. Početna cjena za ovaj paket luksuza i nove tehnologije biće očekivano astronomska i iznosiće preko 2.000 dolara.

Sa uvođenjem Ultra modela, Apple sprema još jedan radikalan potez koji mijenja dugogodišnju tradiciju i raspored na koji smo navikli. Kako bi napravila jasan razmak među uređajima, kompanija mijenja strategiju lansiranja, pa se očekuje da premijera standardnog modela iPhone 18 bude odložena tek za proljeće sljedeće godine.