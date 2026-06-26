Apple nije izdržao "RAMagedon": Preko noći poskupjeli popularni uređaji, ovo su nove cijene

Cijena iPhone modela je za sada ostala netaknuta kako se, tvrde analitičari, ne bi ugrozilo predstojeće jesenje lansiranje nove generacije.

Izvor: Apple

Kao što se i najavljivalo, kompanija Apple je zvanično podigla cijene svojih iPad i MacBook uređaja na globalnom nivou, uz objašnjenje da više ne može da krije vrtoglavi skok troškova memorijskih čipova.

Ovaj fenomen, koji stručnjaci nazivaju "RAMagedon", direktna je posledica ogromne potražnje za memorijskim čipovima u sektoru vještačke inteligencije. Proizvođači DRAM memorije sve veći deo proizvodnje preusmjeravaju ka data centrima i AI akceleratorima, među kojima dominiraju sistemi kompanije Nvidia.

Radna memorija je od početka godine poskupela čak 98%, a Apple tvrdi da nikada ranije nije zabilježio ovako brz rast cijene jedne komponente, prenosi Reuters. Zbog toga su cijene na Apple sajtu preko noći promijenjene za mnoge uređaje - i sada izgledaju ovako:

MacBook Neo (256GB) : poskupio sa $599 na $699

: poskupio sa $599 na $699 MacBook Air (512GB) : poskupio sa $1,099 na $1,299

: poskupio sa $1,099 na $1,299 MacBook Pro (1TB) : poskupio sa $1,699 na $1,999

: poskupio sa $1,699 na $1,999 iPad Air 128GB (11") : poskupio sa $599 na $749

: poskupio sa $599 na $749 iPad Pro 256GB (11") : poskupio sa $999 na $1,199

: poskupio sa $999 na $1,199 HomePod : poskupio sa $299 na $349

: poskupio sa $299 na $349 HomePod Mini : poskupio sa $99 na $129

: poskupio sa $99 na $129 Apple TV set-top box: poskupila sa $129 na $199

Apple-ov najvažniji proizvod, iPhone, za sada nije zahvaćen ovim poskupljenjem. Ipak, analitičari upozoravaju da bi to moglo da bude samo privremeno. Prema njihovim procenama, Apple je prvo povećao cijene drugih uređaja kako bi izbjegao da eventualno poskupljenje iPhone-a zaseni jesenje predstavljanje nove generacije telefona.