Spremite se za septembar: Isplivali datumi Apple premijere, ali i upozorenje o novom poskupljenju

Apple će svoju veliku premijeru održati 8. ili 9. septembra, kada će pored premijum modela iPhone 18 Pro i Pro Max debitovati i prvi savitljivi iPhone Ultra.

Izvor: X / @VadimYuryev

Prema najnovijim informacijama, Apple planira da održi svoj sljedeći veliki događaj i predstavi novu seriju telefona već u drugoj nedjelji septembra. Zvijezda premijere biće prvi savitljivi iPhone, koji će pod imenom iPhone Ultradebitovati rame uz rame sa premijum modelima iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max.

Ove informacije stižu nam od uglednog Bloomberg-ovog analitičara Marka Gurmana, koji tvrdi da će tehnološki gigant pratiti svoj tradicionalni jesenji raspored. Apple za lansiranje novih telefona obično bira prvi utorak ili srijedu nakon američkog praznika rada.

Vodeći se tom logikom, Gurman vjeruje da je najvjerovatniji datum za veliku Apple premijeru 8. septembar. Ipak, kao prilično jaka alternativa pominje se i 9. septembar, s obzirom na to da praznik ove godine pada 7. u mjesecu.

Ukoliko se Apple odluči za 9. septembar, analitičari očekuju da će zvanične prednarudžbine biti otvorene već narednog dana, dok bi se kompletna ponuda novih telefona našla u slobodnoj prodaji krajem istog mjeseca.

Ova premijera stiže u prilično napetom trenutku za kupce. Apple je nedavno već podigao cijene za nekoliko svojih važnih proizvoda poput Mac i iPad uređaja, pa insajderi uveliko upozoravaju da će i predstojeća iPhone 18 Pro serija sa sobom donijeti znatno više cijene u odnosu na sve svoje prethodnike.

(Smartlife/Mondo)