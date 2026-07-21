Fejsbuk ga odbio za posao, a 5 godina kasnije kupio njegovu firmu za 19 milijardi dolara: Filmski obrt tvorca WhatsAppa

Kada je 2009. ostao bez željenog posla, Brajan Ekton nije mogao da nasluti da će kompanija koja ga je odbila samo pet godina kasnije izdvojiti milijarde za aplikaciju koju je napravio sa prijateljem Janom Kumom.

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U ljeto 2009. godine Brajan Ekton prijavio se za posao u Fejsbuku, ali nije primljen. Umjesto ljutite reakcije, na tadašnjem Tviteru napisao je da ga je kompanija odbila, ali da se raduje "sljedećoj životnoj avanturi".

Ispostavilo se da je ta avantura bila vrijedna milijarde dolara.

Ekton je udružio snage sa Janom Kumom, kolegom kojeg je upoznao tokom rada u kompaniji Yahoo. Iste godine pokrenuli su WhatsApp, jednostavnu aplikaciju za razmjenu poruka koja će za kratko vrijeme promijeniti način na koji ljudi komuniciraju.

Od teškog djetinjstva do milijardi

Ni Kumov put do uspjeha nije bio lak. Odrastao je u selu nedaleko od Kijeva, a 1992. godine preselio se u Kaliforniju sa majkom i bakom. Njegova porodica živjela je skromno i koristila pomoć u hrani.

Upravo u nekadašnjoj zgradi socijalne službe, gdje je njegova porodica ranije preuzimala bonove za hranu, godinama kasnije potpisan je dogovor koji će njega i Ektona pretvoriti u milijardere.

Kumovo iskustvo odrastanja u sredini u kojoj su prisluškivanje i nadzor bili uobičajeni uticalo je i na razvoj WhatsAppa. Osnivači su željeli jednostavan način komunikacije bez reklama i nepotrebnog prikupljanja podataka.

WhatsApp osvojio 450 miliona korisnika

Aplikacija je za samo pet godina stigla do približno 450 miliona korisnika, dok joj se svakodnevno pridruživalo još oko milion ljudi. Takav rast nije mogao da prođe nezapaženo.

Fejsbuk je u februaru 2014. objavio da kupuje WhatsApp za ukupno 19 milijardi dolara. Dogovor je obuhvatio četiri milijarde dolara u gotovini, 12 milijardi u akcijama i još tri milijarde u ograničenim akcijama namijenjenim osnivačima i zaposlenima.

Mark Zakerberg je tada priznao da u istoriji nije viđen poduhvat sličan rastu koji je WhatsApp ostvario.

Kompanija koja ga nije zaposlila kupila njegovu aplikaciju

Ironija je bila očigledna: kompanija koja 2009. godine nije željela da zaposli Ektona, pet godina kasnije izdvojila je 19 milijardi dolara za firmu koju je u međuvremenu osnovao.

Fejsbuk je obećao da će WhatsApp nastaviti da posluje samostalno i bez reklama, dok su investitori raspravljali o tome da li je cijena od približno 42 dolara po korisniku previsoka.

Za Ektona je, međutim, odbijanje sa razgovora za posao postalo početak jednog od najvećih tehnoloških uspjeha tog vremena i dokaz da neuspjeh ponekad predstavlja samo uvod u mnogo veću priliku.

(Gardijan/Rojters/Mondo)